Perfekt für Silvester: So gelingen Pizzaschnecken im Airfryer

Auf der Suche nach einem kleinen Snack für zwischendurch? Dann haben wir etwas für dich: Backe doch diese Pizzaschnecken aus dem Airfryer! Das Ganze dauert nur 35 Minuten und ist so leicht, dass es sogar Back- und Kochanfänger schaffen. Bist du bereit? Dann kann’s ja losgehen.

Pizzaschnecken aus dem Airfryer: schneller Snack

Das Rezept für Pizzaschnecken aus dem Airfryer haben wir entdeckt, als wir durch das „Airfryer-Kochbuch“ von Sabrina Sue Daniels geblättert haben, das allerlei vegetarische Leckereien für die Heißluftfritteuse bereithält. Warum sie uns so gut gefallen? Für die Zubereitung benötigt man nicht viele Zutaten und nur wenig Zeit. Und dann ist es auch noch so leicht, die knusprigen Teilchen zu backen!

Zunächst brauchst du einen Pizzateig, den du fertig abgepackt im Kühlregal im Supermarkt findest. Diesen rollst du aus und widmest dich im Anschluss der Füllung für die Schnecken. Dafür schälst und hackst du Knoblauch und eine Zwiebel und schwitzt beides in etwas Öl in einer Pfanne an. Wasche beziehungsweise putze außerdem eine Paprika und ein paar Pilze, schneide sie in kleine Würfel und gib sie mit in die Pfanne, um sie mitzubraten. Nach ein paar Minuten löschst du die Zutaten mit passierten Tomaten ab, lässt alles etwas köcheln und verfeinerst den Pfanneninhalt mit Zucker, italienischen Kräutern, Salz und Pfeffer.

Die Füllung muss nun gleichmäßig auf dem Pizzateig verteilt und dieser aufgerollt und in Schnecken geschnitten werden. Der Rest wird von der Heißluftfritteuse übernommen. Nach zehn Minuten sind sie dann fertig, die Pizzaschnecken aus dem Airfryer. Du kannst sie mit zur Arbeit nehmen oder für ein Partybuffet vorbereiten. Ganz egal, ob du sie teilst oder selbst verputzt, lass es dir schmecken!

Pizzaschnecken aus dem Airfryer Sabrina Sue Daniels 4.34 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 400 g Pizzateig aus dem Kühlregal

2 Knoblauchzehen

1 rote Zwiebel

1 Spitzpaprika

100 g Champignons

2 EL Rapsöl

125 g Passata

¼ TL Zucker

Salz

Pfeffer

½ TL italienische Kräuter

4 Stängel Petersilie Zubereitung Rolle den Pizzateig auf einer Arbeitsfläche aus.

Schäle den Knoblauch und die Zwiebel und hacke sie fein. Halbiere die Spitzpaprika, entferne das Kerngehäuse und würfele sie klein. Putze und würfele die Champignons.

Erhitze das Rapsöl in einer Pfanne. Dünste den Knoblauch und die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze glasig an. Gib die Paprika und Champignons hinzu und brate sie weitere 3 Minuten an.

Lösche mit der Passata ab und schmecke mit Zucker, Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern ab. Lass alles auskühlen.

Verstreiche die ausgekühlte Füllung gleichmäßig auf dem Pizzateig und lass dabei einen 1 cm breiten Rand rundherum frei. Rolle den Teig von der langen Seite her eng auf.

Schneide den Teig mit einem scharfen Messer in 10 gleich große Teile. Lege den Garkorb des Airfryers mit Backpapier aus. Verteile die Teigschnecken drauf und backe sie bei 180 °C 8 bis 10 Minuten goldbraun.

Hacke in der Zwischenzeit die Petersilie grob. Lass die Schnecken nach dem Backen auf einem Kuchengitter auskühlen. Genieße sie mit Petersilie bestreut. Notizen Je nach Größe des Airfryers muss in zwei Etappen gebacken werden. Die Backzeit nach dem ersten Backvorgang eventuell um etwa 2 Minuten reduzieren.

Sabrina Sue Daniels: „Das Airfryer-Kochbuch vegetarisch“, riva Verlag, 19,00 Euro.