Pizzasuppe mit Hackfleisch: Leckeres Rezept für viele hungrige Mäuler

Pizza ist zweifellos eines der weltweit am meisten geliebten Gerichte. Die Kombination aus knusprigem Boden, herzhafter Soße und geschmolzenem Käse ist einfach unschlagbar. Doch manchmal sehnt man sich nach diesem köstlichen Geschmack, hat aber weder die Zeit noch die Lust, eine Pizza zuzubereiten. In solchen Momenten ist diese Pizzasuppe mit Hackfleisch die perfekte Lösung! Ein unkompliziertes One-Pot-Gericht, das schnell zubereitet ist und den Appetit auf Pizza stillt. Los geht’s!

Pizzagenuss zum Weglöffeln: So kochst du würzig-cremige Pizzasuppe mit Hackfleisch

Manchmal muss es einfach Suppe sein. Wenn es draußen doch noch einmal kalt wird, sich eine Erkältung anbahnt oder man schlicht und ergreifend keine Lust hat, lange in der Küche zu stehen, sind Suppen einfach eine gute Alternative. Sie sind wärmende, rundum zufriedenstellende Gerichte, die einfach glücklich machen. Auch lassen sie sich meist in großen Mengen herstellen und schmecken gut durchgezogen am nächsten Tag noch besser. All das macht diese Pizzasuppe mit Hackfleisch zu einem perfekten Abendessen für die Familie oder zu einem schnellen Partygericht, das viele Fans finden wird.

Die Pizzasuppe heißt so, weil in ihr klassische Pizza-Zutaten verarbeitet werden. Tomaten und Käse geben der Suppe ihren typischen Geschmack. Wir verfeinern sie mit Hackfleisch und einigen Pilzen, um sie extra würzig zu machen. Dazu geben wir jede Menge frisches Gemüse, um ihr neben Käse und Fleisch auch ein paar Vitamine mit auf den Weg zu geben.

Oftmals wird bei der Zubereitung von Pizzasuppe mit Hackfleisch Schmelzkäse verwendet. Wir finden aber, dass die Suppe mit Sahne und Frischkäse ein feineres Aroma und eine besonders cremige Konsistenz bekommt. Auch verzichten wir so auf industrielle Zusatzstoffe.

Also nimm dir 30 Minuten Zeit und schau mal in den Kühlschrank, welches Gemüse du noch verarbeiten musst – in der Pizzasuppe mit Hackfleisch wird es auf jeden Fall Verwendung finden! Besonders lecker schmeckt die Pizzasuppe mit frischgebackenem Baguette. Wenn wir dir Lust auf Suppen auf der Basis von klassischen Gerichten gemacht haben, probiere auch unsere Cheeseburger-Suppe oder diese Lasagne-Suppe.