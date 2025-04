Pizzasuppe mit Hackfleisch: Leckeres Rezept für viele hungrige Mäuler

Pizza ist zweifellos eines der weltweit am meisten geliebten Gerichte. Die Kombination aus knusprigem Boden, herzhafter Soße und geschmolzenem Käse ist einfach unschlagbar. Doch manchmal sehnt man sich nach diesem köstlichen Geschmack, hat aber weder die Zeit noch die Lust, eine Pizza zuzubereiten. In solchen Momenten ist diese Pizzasuppe mit Hackfleisch die perfekte Lösung! Ein unkompliziertes One-Pot-Gericht, das schnell zubereitet ist und den Appetit auf Pizza stillt. Los geht’s!

Pizzagenuss zum Weglöffeln: So kochst du würzig-cremige Pizzasuppe mit Hackfleisch

Manchmal muss es einfach Suppe sein. Wenn es draußen doch noch einmal kalt wird, sich eine Erkältung anbahnt oder man schlicht und ergreifend keine Lust hat, lange in der Küche zu stehen, sind Suppen einfach eine gute Alternative. Sie sind wärmende, rundum zufriedenstellende Gerichte, die einfach glücklich machen. Auch lassen sie sich meist in großen Mengen herstellen und schmecken gut durchgezogen am nächsten Tag noch besser. All das macht diese Pizzasuppe mit Hackfleisch zu einem perfekten Abendessen für die Familie oder zu einem schnellen Partygericht, das viele Fans finden wird.

Die Pizzasuppe heißt so, weil in ihr klassische Pizza-Zutaten verarbeitet werden. Tomaten und Käse geben der Suppe ihren typischen Geschmack. Wir verfeinern sie mit Hackfleisch und einigen Pilzen, um sie extra würzig zu machen. Dazu geben wir jede Menge frisches Gemüse, um ihr neben Käse und Fleisch auch ein paar Vitamine mit auf den Weg zu geben.

Oftmals wird bei der Zubereitung von Pizzasuppe mit Hackfleisch Schmelzkäse verwendet. Wir finden aber, dass die Suppe mit Sahne und Frischkäse ein feineres Aroma und eine besonders cremige Konsistenz bekommt. Auch verzichten wir so auf industrielle Zusatzstoffe.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Also nimm dir 30 Minuten Zeit und schau mal in den Kühlschrank, welches Gemüse du noch verarbeiten musst – in der Pizzasuppe mit Hackfleisch wird es auf jeden Fall Verwendung finden! Besonders lecker schmeckt die Pizzasuppe mit frischgebackenem Baguette. Wenn wir dir Lust auf Suppen auf der Basis von klassischen Gerichten gemacht haben, probiere auch unsere Cheeseburger-Suppe oder diese Lasagne-Suppe.

Pizzasuppe mit Hackfleisch Nele 4.39 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Paprika

3 Frühlingszwiebeln

150 g Champignons

1 rote Zwiebel

1 kleine Dose Mais ca. 200 g

1 EL Olivenöl

400 g Rinderhackfleisch

Salz

Pfeffer

250 ml Gemüsebrühe

150 g Schlagsahne

150 g Frischkäse Doppelrahmstufe

1 Dose Tomaten

2 TL Oregano

1 Handvoll Basilikum

einige Kirschtomaten

50 g Bergkäse Zubereitung Wasche dein Gemüse und schneide dann die Paprika in feine Würfel, die Frühlingszwiebeln in Ringe und die Champignons in Achtel. Hacke die Zwiebel fein und tropfe den Mais ab.

Erhitze das Öl in einem großen Topf 🛒 und brate das Hackfleisch knusprig an. Würze es mit einer guten Prise Salz und etwas Pfeffer.

Füge das Gemüse hinzu und brate es ebenfalls kurz mit an.

Lösch‘ mit Gemüsebrühe ab und gib dann Sahne, Frischkäse und Dosentomaten hinzu.

Köchele die Suppe etwa 10 Minuten, bis das Gemüse weich ist. Schmecke sie dann mit Salz, Pfeffer und Oregano ab.

Halbiere die Kirschtomaten und streue etwas Basilikum und geriebenen Bergkäse über die Suppe. Serviere sie mit frischem Baguette.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.