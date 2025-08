Plinsen mit Apfelmus: So schmeckt echte ostdeutsche Hausmannskost

Die einen nennen sie Eierkuchen, die anderen Palatschinken und wieder andere Plinsen. Egal, wie man sie nennt: Pfannkuchen kennt und liebt jeder. Sie vereinen Einfachheit mit purem Genuss und es gibt sie in unzähligen süßen sowie herzhaften Varianten. Ich teile heute das Rezept meiner Oma für Plinsen mit Apfelmus mit dir.

Omas Rezept für Plinsen mit Apfelmus

Unter dem Namen Plinsen kennt man die Pfannkuchen hauptsächlich in Sachsen, dem Spreewald, der Lausitz und Thüringen. Man isst sie mit Zimtzucker, Apfelmus, Marmelade oder Nougatcreme. Aber auch herzhaft mit Schinken oder Käse.

Meine Oma hat Plinsen immer mit Zimtzucker und Apfelmus serviert. Und auch meine Mama macht sie heute noch so für ihre Enkel.

Der Teig besteht aus Milch, Mehl, Eier, einer Prise sowie Mineralwasser. Es gibt aber auch Abwandlungen mit Buttermilch oder Quark. Das Mineralwasser sorgt dafür, dass der Teig beim Ausbacken schön fluffig wird. Er sollte dickflüssig genug sein, um in der Pfanne nicht zu dünn zu werden, aber auch nicht so fest, dass die Plinsen schwer geraten.

Was Plinsen so besonders macht, ist ihre Vielseitigkeit, aber vor allem die Erinnerungen, die sie wecken. Viele Menschen verbinden sie mit gemütlichen Sonntagnachmittagen in der Küche ihrer Großeltern oder mit einfachen, aber liebevoll zubereiteten Familienmahlzeiten. Die warmen, goldenen Pfannkuchen symbolisieren Geborgenheit und Zusammengehörigkeit.

Die einfache Zubereitung macht Plinsen zum perfekten Gericht fürs Frühstück sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Ich denke bei der Zubereitung immer an meine Omi und fühle mich dabei eng mit ihr verbunden.

Auch in anderen Ländern isst man gerne Pfannkuchen. In Norwegen heißen sie Svele und sind extrafluffig, süß und schmecken einfach nur himmlisch. Lecker sind auch die Quarkpfannkuchen ohne Mehl. In einer herzhaften Variante überzeugen die Haferflocken-Pfannkuchen mit Lachs und Frischkäse.

Plinsen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 7 Stück Zutaten 1x 2x 3x 150 g Mehl Type 405

250 ml Milch

1 Prise Salz

2 Eier

50 ml Mineralwasser Außerdem: Öl zum Ausbacken

Zucker und Zimt

Apfelmus Zubereitung Verrühre die Zutaten für den Teig miteinander und rühre ihn glatt. Die Eier und das Mineralwasser kommen zum Schluss hinein.

Lass den Teig dann 30 Minuten quellen.

Erhitze Öl in einer Pfanne 🛒 und backe den Teig portionsweise aus. Die Plinsen sollten pro Seite 2-3 Minuten ausbacken. Verarbeite den gesamten Teig auf diese Art und Weise.

Bestreue die Plinsen mit Zimt und Zucker und bestreiche sie mit Apfelmus. Rolle sie dann ein und genieße sie sofort. Notizen Alternativ kannst du die Milch durch Buttermilch ersetzen und noch 1 Messerspitze Natron zum Teig hinzufügen. Dann werden sie etwas dicker.

