Heute wird’s lecker: Starte mit Svele in den Tag

Es ist früh am Morgen und dir weht der verlockende Duft von frisch gebackenen Svele entgegen, einem Klassiker der norwegischen Küche. Die fluffigen norwegischen Pfannkuchen sind saftig, süß und werden mit einem Preiselbeerkompott sowie Schmand serviert. So startest du lecker in den Tag.

So backst du die norwegischen Pfannkuchen Svele

Pfannkuchen, oder Eierkuchen, wie ich sie nenne, sind ein beliebtes Gericht zum Frühstück. Meine Mami hat sie uns früher immer zusammen mit Kartoffelsuppe serviert. Heute nasche ich sie aber auch gern morgens, vor allem am Wochenende.

Svele bringen ein Stück norwegische Gemütlichkeit in deine Küche. Sie gehören zu den traditionellen Gerichten in Norwegen und jedes Kind hat sich schon oft bei seinen Großeltern gegessen.

Für die norwegischen Pfannkuchen benötigst du neben den klassischen Zutaten wie Mehl, Zucker und Eier noch geschmolzene Butter, Backpulver sowie Buttermilch. Eine Prise Salz darf selbstverständlich auch nicht fehlen.

Die Zutaten verrührst du wie gewohnt in einer Schüssel miteinander und backst sie dann portionsweise in einer Pfanne mit Butter aus. Serviert werden die Svele mit einem Kompott, dass du aus Preiselbeeren, Zucker und Wasser kochst sowie einem Becher Schmand. In Norwegen isst man die Pfannkuchen auch gern mit gesalzener Butter und süßem Sirup oder Brunost, einem speziellen norwegischen Käse.

Egal, womit du sie servierst, Svele bleiben ein Zeichen für den skandinavischen Wohlfühlfaktor und eine Einladung, ein wenig von der Gemütlichkeit Norwegens zu erleben. Lass sie dir schmecken!

Svele – norwegische Pfannkuchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Pfannkuchen: 60 g Butter

60 g Zucker

200 g Weizenmehl Type 405

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

2 Eier

350 ml Buttermilch Für das Preiselbeerkompott: 250 g Preiselbeeren

125 g Zucker

65 ml Wasser Außerdem: Butter zum Ausbacken

150 g Schmand Zubereitung Schmilz die Butter in einem Topf oder der Mikrowelle und lass sie danach etwas abkühlen.

Vermenge Zucker, Mehl, Salz und Backpulver miteinander und rühre nach und nach die Eier, die Butter und die Buttermilch unter.

Lass etwas Butter in einer Pfanne 🛒 schmelzen und backe den Teig kellenweise darin aus. Wird der Pfannkuchen fest und beginnt sich, vom Boden zu lösen, wende ihn und backe ihn von der anderen Seite aus. Mache das so lange, bis der Teig komplett verbraucht ist. Stelle die norwegischen Pfannkuchen warm.

Verlese die Preiselbeeren, wasche sie und lass sie abtropfen.

Gib sie zusammen mit dem Zucker und Wasser in einen Topf und bring alles zum Kochen. Lass das Kompott 5-10 Minuten einkochen und fülle es danach in eine Schale.

Serviere die Svele mit dem Schmand und Preiselbeerkompott.

