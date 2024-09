Zum Frühstück gibt’s pochierte Eier mit Spinat und Bohnen

Was für ein Frühstück: Wir gönnen uns heute einmal pochiere Eier mit Spinat und Bohnen. Vor allem, wer gern herzhaft frühstückt, wird dieses Rezept lieben. Wir essen es gern am Wochenende, aber auch an Werktagen lassen wir es uns manchmal schmecken, immerhin dauert die Zubereitung nur 20 Minuten. Und mit so einem Leckerbissen lässt sich jeder Arbeitstag doch gleich viel besser starten, oder?

Rezept für pochierte Eier mit Spinat und Bohnen

Auch wenn unsere pochierten Eier morgens eine herzhafte Mahlzeit sind, sind sie alles andere als deftig oder gar fettig. Damit sind sie super geeignet für einen gesunden Start in den Tag. Eier und Bohnen liefern jede Menge Proteine, in Spinat steckt unter anderem gesundes Eisen. Für aromatischen Geschmack sorgen Zwiebel und Knoblauch, die zuerst angebraten werden. Außerdem nutzen wir Zatar zum Würzen. Die Gewürzmischung verfeinert das Frühstücksgericht mit einer besonderen Note.

Für die Gewürzmischung, die vor allem in der nordafrikanischen Küche Verwendung findet, gibt es viele Schreibweisen, man findet sie auch unter Zaatar oder Za’atar. Du bekommst sie im Supermarkt, kannst sie aber auch selbst machen. Sie besteht aus zahlreichen Gewürzen wie Thymian, Sumach und Oregano, außerdem gehört Sesamöl in die Mischung. Nicht nur für unsere pochierten Eier mit Spinat und Bohnen ist sie eine tolle Ergänzung. Sie passt auch wunderbar zu Hummus, Baba Ganoush und anderen Dips. Außerdem kannst du damit zum Beispiel geröstetes Gemüse wie Blumenkohl und selbst gemachtes Fladenbrot wie libanesisches Chubz verfeinern.

Wir bleiben aber erst einmal bei unserem Frühstück. Die Bohnen werden mit Zwiebel und Knoblauch angebraten. Nach einer kurzen Weile geben wir den Spinat dazu und würzen alles gut. Fällt der Spinat zusammen, können wir die Pfanne vom Herd nehmen und uns den Eiern widmen. Nimm am besten möglichst frische Exemplare, da sie sich fürs Pochieren am besten eignen. Abschließend werden die Eier auf dem Spinat-Bohnen-Bett platziert und serviert. Dazu passt übrigens eine Scheibe frisches Brot sehr gut.

Für viele dürfen Eier am Frühstückstisch nicht fehlen. Gehörst du dazu, kannst du ja mal ein französisches Rührei kochen. Das ist besonders cremig. Unsere Ei-Toasts mit Joghurt-Frischkäse-Aufstrich sind ebenfalls eine Empfehlung, die von Herzen kommt. Oder wie wäre es mit Spiegelei-Toasts mit Käse?