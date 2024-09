Chubz: Kennst du das libanesische Fladenbrot?

Das libanesische Fladenbrot Chubz schmeckt toll zu Hummus oder Salat. Man kann es alternativ auch super mit leckeren Zutaten befüllen und als Sandwich essen. Die Zubereitung dauert zwar etwas, aber schwer ist sie nicht. Wir nehmen dich Schritt für Schritt mit.

Rezept für Chubz: libanesisches Fladenbrot backen

Die Küche der Levante begeistert mit ihrem breiten Spektrum an Aromen und Gewürzen. In jedem Land werden typische Gerichte immer ein wenig anders zubereitet, wodurch die Rezepte nie langweilig werden. Wir bereiten heute libanesische Fladenbrote, die Chubz oder auch Khoubiz genannt werden, zu.

Traditionell gibt’s zu den libanesischen Fladenbroten beispielsweise Hummus oder Tabouleh. Ersteres ist ein Mus aus Kichererbsen, Tahini und weiteren Zutaten, letzteres ein Salat mit viel Petersilie, Bulgur und Tomaten. Chubz schmeckt aber auch super zu anderen Salaten, mit verschiedenen Dips oder als Beilage fürs Grillen.

Gut zu wissen: Wie gelingt der perfekte Hummus? Denn dass du den leckeren Dip nicht zwingend abgepackt im Supermarkt kaufen musst, ist doch klar! Ihn selbst zu machen, ist kinderleicht, und mit unseren Tipps wird er extra cremig und lecker.

Der Teig für Chubz muss insgesamt zwar mehr als zwei Stunden ruhen, aber danach geht alles super schnell. Die libanesischen Fladenbrote müssen nicht länger als zehn Minuten im Ofen backen. Um sie zuzubereiten, brauchst du nur eine Handvoll Zutaten: Neben Mehl sind das Salz, Zucker, Öl, Hefe und Wasser. Alle Zutaten werden verknetet und, nachdem der Teig einige Zeit ruhen konnte, in acht gleich große Portionen geteilt. Auch diese müssen erneut ruhen, bevor sie zu Fladen ausgerollt werden.

Wichtig: Schiebe das Blech bereits in den Ofen, bevor du die libanesischen Fladenbrote backst. So heizt es auf und ist schon warm, wenn du die Teiglinge darauf legst, und die Brote sind schneller fertig.

Brote aus aller Welt: In Indien isst man gern Naan, in Italien Torta al testo aus der Pfanne und in Frankreich süße Brioche.