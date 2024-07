Mit diesem Rezept backst du die perfekte Brioche!

Ob als Grundlage für Sandwiches, als Burger-Buns oder mit süßen Köstlichkeiten verfeinert – Brioche ist so nah an dem perfekten Gebäck, wie es nur geht. In den letzten Jahren hat sich das französische Gebäck zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt, der in immer mehr Cafés und Restaurants zu finden ist. Auch zu Hause kannst du das Hefegebäck mit unserem Brioche-Rezept ganz einfach nachmachen. Also lass uns gleich loslegen!

Brioche: Rezept für den französischen Klassiker

Brioche ist ein traditionelles französisches Gebäck, das durch seine weiche, luftige Textur und einen vollmundigen, leicht süßen Geschmack hervorsticht. Dadurch eignet es sich perfekt als Grundlage für salzige und süße Beläge. Das Wort lässt sich auf das französische Wort brier zurückführen, was „kneten“ bedeutet. Dieser Ursprung kommt wahrscheinlich daher, dass der Teig im Brioche-Rezept mehrfach geknetet werden muss, um die bekannte, luftige Konsistenz zu erreichen.

Die Zutaten für Brioche sind sehr simpel und es kann gut sein, dass du sie bereits zu Hause hast. Du brauchst Mehl, Milch, Butter, Eier, Zucker Hefe und etwas Salz. Der Kniff liegt in der Zubereitung. Nachdem du die Zutaten vermischt hast, musst du den Brioche-Teig mehrfach abwechselnd gehen lassen und wieder kneten. Dadurch bildet er beim Backen die besonders feine, aber luftige Porung, für die das Gebäck bekannt ist.

Ein einfaches Brioche-Rezept, viele Möglichkeiten. Bereite aus dem Grundteig leckeres Gebäck zu, wie unseren Brioche-Auflauf mit Erdbeeren. Oder du bringst deine Gäste zum Staunen, indem du gefüllte Brioche mit Himbeeren, Schokolade und Frischkäse servierst. Doch auch deftig schmeckt das Hefegebäck, wie unser zarter Lachs in Brioche-Teig beweist.

Das Beste an Brioche ist aber, dass sie so vielseitig einsetzbar ist. Sie schmeckt sowohl hervorragend mit Butter und Marmelade als auch deftig als Burger-Bun oder als Grundlage für herzhafte Sandwiches. Wir verraten dir drei Möglichkeiten, was du aus dem deinem Grundteig herstellen kannst.

Brioche-Rezept: So backst du einen Brioche-Zopf

200 ml lauwarme Milch plus etwas mehr

60 g Zucker

½ Würfel frische Hefe

1 TL Salz

500 g Mehl

2 Eier plus 1 Ei zum Bestreichen

100 g Butter

Gib die Milch in eine Schale und gib den Zucker und die Hefe hinein. Löse beides unter Rühren auf. Gib Salz, Mehl und die Eier hinzu und verarbeite alles zu einem glatten Teig. Schneide nun die Butter in Würfel und knete sie nach und nach unter. Decke den Teig ab und lass ihn an einem warmen Ort 60-90 Minuten gehen. Knete ihn danach erneut gründlich durch. Ist er zu klebrig, kannst du einen Teigschaber verwenden. Teil den Teig nun in drei Stücke und forme jedes Stück zu einem Strang. Verflechte diese miteinander. Verquirle ein Ei mit etwas Milch und bestreiche den Zopf damit. Lass ihn weitere 10 Minuten gehen. Heize derweil den Backofen auf 180 °C Umluft vor und schiebe ein Backblech mit etwas Wasser darauf mit in den Ofen. Bestreiche den Zopf erneut mit der Eimischung und backe ihn für 15 Minuten.

Brioche schmeckt auch herzhaft! So backst du Brioche-Buns

1 fertiger Grundteig

1 Ei

etwas Milch

1 EL Sesamsaat

Teile den Brioche-Teig in gleichmäßige Stücke und forme diese zu Kugeln. Bestreiche sie mit Ei-Milch-Mischung und lass sie 40-50 Minuten bei Raumtemperatur aufgehen. Bestreiche sie erneut mit der Mischung, bestreue sie mit Sesam und schiebe sie in den auf 180 °C Umluft vorgeheizten Ofen. Gieße etwas Wasser auf ein Backblech und schiebe es dazu. Backe die Buns für 15 Minuten.

Süß darf nicht fehlen: Brioche-Marmeladen-Brötchen

1 fertiger Grundteig

einige EL Marmelade

Teile den Brioche-Teig in gleichmäßige Stücke, forme diese zu Kugeln und drücke ein Kreuz in ihre Mitte. Bemehle ein kleines Glas und presse es in die Mitte der Kugeln, sodass sich eine Delle bildet. Befülle diese mit Marmelade. Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor und schiebe die Buns hinein. Gieße etwas Wasser auf ein Backblech und schiebe es dazu. Backe die Buns für 30 Minuten.