Polenta-Gratin zum Verlieben: einfach zubereitet und köstlich würzig

So hast du Polenta noch nie genossen: Mit diesem unkomplizierten Rezept zauberst du dir ein herrlich köstliches Polenta-Gratin, das dich garantiert glücklich machen wird. Es ist ganz einfach zubereitet und eine schmackhafte Alternative zum klassischen Nudel- oder Kartoffelgratin.

Dieses Polenta-Gratin kannst du ohne Probleme auch zum Mitnehmen vorbereiten

Das Polenta-Gratin ist aus mehreren Gründen wunderbar vielseitig. Es lässt sich hervorragend als Hauptgericht servieren, kann aber auch problemlos als Beilage zu Fleisch- oder Fischgerichten angerichtet werden.

Polenta ist ein Klassiker der italienischen Küche, der sich mittlerweile auch bei uns etabliert hat. Die Grundlage dafür ist Maisgrieß – also gemahlene Maiskörner. Durch verschiedene Mahlgrade gibt es ihn in diversen Konsistenzen, die sich später auch auf die Textur des jeweiligen Gerichts auswirken. Genau wie viele andere Mahlzeiten galt Polenta ursprünglich als Arme-Leute-Essen, da sie aus so wenigen und günstigen Zutaten zubereitet werden kann. Mittlerweile hat sie sich aufgrund ihrer zahlreichen Einsatzmöglichkeiten aber in vielen Haushalten als beliebtes Gericht durchgesetzt.

Du kannst auch dieses Polenta-Gratin kinderleicht abwandeln. Bereite es mit anderem Gemüse zu, ergänze eine Fleischbeilage oder koche es mit veganem Reibekäse komplett ohne tierische Produkte. Am wichtigsten ist, dass es dir schmeckt!

Wenn du eine größere Portion gekocht hast, kannst du es, nachdem es ausreichend abgekühlt ist, auch in einer luftdichten Dose im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag mit auf die Arbeit nehmen. Ob warm oder kalt schmeckt es immer noch so köstlich wie am ersten Tag.

