Knusprig und goldgelb: Das sind Polenta-Pommes

Wir bei Leckerschmecker sind immer wieder auf der Suche nach Alternativen oder kreativen Varianten von klassischen Rezepten. Wir lieben es einfach originell. Genau so eine geniale Variation sind die Polenta-Pommes, die wir dir heute vorstellen wollen. Sie sind ein leckerer Snack für die nächste Party, werden mit einem frischen Salat oder Tomaten-Dip im Handumdrehen zu einem einfachen und schnellen Abendessen.

Polenta-Pommes: einfaches Snackrezept

Die Polenta-Pommes sind eine großartige Alternative zu herkömmlichen Pommes Frites. Sie werden aus Polenta 🛒 hergestellt, einem aus Maisgrieß hergestellten Brei, der in vielen Ländern Europas zur regionalen Kochtradition gehört.

Die Polenta wird dafür zuerst gekocht, dann in einer Auflaufform verteilt und gekühlt, am besten über Nacht. Danach wird der Brei in fingerlange Streifen geschnitten und diese anschließend im Ofen kross gebacken.

In unserem Rezept haben wir die Polenta-Pommes nur mit Pfeffer und Salz gewürzt, aber du kannst sie natürlich nach Belieben verfeinern. Zum Beispiel mit Paprika- oder Knoblauchpulver oder etwas Chili. Das Beste an den Pommes ist aber sicherlich, dass sie glutenfrei und vegan sind und voller gesunder Kohlenhydrate stecken, die dich lange satt halten.

Die kleinen, knusprigen Leckerbissen sind unglaublich vielseitig und eignen sich als Beilage, Hauptgericht oder als Fingerfood für deine nächste Party. Wenn es draußen wärmer wird, kannst du sie mit einem erfrischenden Dip genießen. An kälteren Abenden schmecken sie hervorragend zu einer heißen Suppe.

Die Polenta-Pommes bringen auf jeden Fall frischen Wind in deine Küche. Überrasche deine Gäste mit diesem kreativen Snack und zaubere dir aromatische Vielfalt auf den Teller.

Klassische Pommes kann ja jeder! Neben den Polenta-Pommes haben wir auch noch ein einfaches Rezept für Pastinaken-Pommes und das Rezept für Masala-Fritten mit schneller Limetten-Mayo für dich. Aber auch aus Süßkartoffeln lässt sich allerhand Leckeres zaubern. Probiere doch auch diese 3 Snacks aus Süßkartoffelpommes!

Polenta-Pommes Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 – 5 EL Olivenöl

800 ml Gemüsebrühe

190 g Polenta Maisgrieß

1 TL getrockneter Thymian

1/2 TL Salz

etwas Pfeffer Zubereitung Bringe die Brühe in einem Topf zum Kochen, nimm sie dann vom Herd und rühre die Polenta unter. Gib den Thymian hinzu und schmecke mit Salt und Pfeffer ab. Stelle den Maisgrieß noch einmal auf den Herd und lass ihn unter Rühren 2-3 Minuten köcheln.

Bepinsele eine Auflaufform mit Öl und streiche die Polenta fingerdick darin aus. Drücke den Brei fest und lass ihn mindestens 20 Minuten, am besten über Nacht, auskühlen.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Belege ein Blech mit Backpapier und bepinsele es mit Öl.

Stürze die Polenta auf ein Schneidebrett und schneide sie in fingerlange Streifen, die mindestens 8 cm lang sind.

Verteile die Polenta-Pommes dann gleichmäßig auf dem Blech und bepinsele sie mit dem restlichen Öl.

Backe die Pommes 40-45 Minuten, bis sie schön knusprig sind. Notizen Serviere die Polenta-Pommes pur, mit frischem Dip oder als Beilage zu Salat oder Suppe.

