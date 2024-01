Pommes-Fans aufgepasst! Bring deinen Fritten-Genuss auf ein neues Level mit diesen einfachen Masala-Fritten mit Limetten-Mayo. Die Fritten sind super knusprig und umhüllt von warm-pikanten, indischen Gewürzen. Dazu zeigen wir dir, wie einfach du eine schnelle Limetten-Mayo selbst herstellen kannst.

So einfach bekommst du knusprige Masala-Fritten mit Limetten-Mayo zu Hause hin

Die Grundlage dieser herrlich knusprigen Masala-Fritten sind große mehligkochende Kartoffeln, zum Beispiel Ofenkartoffeln. Je nach Größe bekommst du neun bis zwölf Fritten aus einer Kartoffel. Schneide sie einfach nach dem Schälen in drei bis vier Scheiben und diese dann zu gleich großen Stiften. Die Stifte garst du in Salzwasser und backst sie dann im Ofen mit etwas Öl. Durch das vorhergehende Kochen werden die Fritten innen fluffig und außen richtig knusprig. Achte darauf, dass das Wasser ausreichend gesalzen ist, denn so sind deine Masala-Fritten bereits von innen gewürzt und noch geschmacksintensiver.

Das Wort Masala bedeutet übersetzt so etwas wie „Gewürz“. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird es häufig genutzt, um spezifisch indische Gewürze oder Gewürzmischungen zu beschreiben. Wir haben uns für diese Masala-Fritten mit Limetten-Mayo an Garam Masala orientiert, einer der beliebtesten Gewürzmischungen der indischen Küche. Allerdings haben wir sie ein wenig angepasst und die säuerlichen Gewürze, wie zum Beispiel Koriander, weggelassen. Aber keine Sorge: Die frische Note der Koriandersaat wird hier durch Limetten-Mayo ausgeglichen.

Diese Limetten-Mayo ist ein kleines Wunder. „Mayo selber machen“ ist etwas, das oftmals in der Theorie gut klingt, aber stressig in der Umsetzung ist. Das Öl darf nicht zu schnell hinzugegeben werden, das Schlagen ist anstrengend, die Mayo schmiert ab. Das Fehlerpotential ist hoch. Nicht bei dieser Mayo! Alles, was du brauchst, ist ein Pürierstab. Dann einfach ein ganzes Ei in einen hohen Behälter schlagen, das Öl in Einem dazugeben und pürieren. Innerhalb von zwei Minuten hast du eine frische, aromatische Limetten- Mayo, die hervorragend zu den warmen Gewürzen der Masala-Fritten passt.

Achtung: Die Limetten-Mayo enthält rohe Eier und sollte deshalb sofort gegessen werden. Wenn du kein rohes Ei essen möchtest, kannst du auch gekaufte (vegane) Mayo verwenden und diese einfach mit etwas Limettensaft und -abrieb abschmecken.

Haben wir dein Interesse an indischer Küche geweckt? Dann probiere auch unsere anderen Rezepte dieser asiatischen Küche aus, zum Beispiel Dal mit Linsen. Dazu passt ein einfaches, aber köstliches Naan-Brot mit Knoblauch. Die Mayonnaise aus diesem Rezept passt auch hervorragend zu indischen Samosas. Guten Appetit!