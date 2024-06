Gebratene Kartoffeln gepaart mit Ei gehört zu den Klassikern. Ebenso ist die Kombination von Ei und Gemüse in Quiche oder Omeletts wohlbekannt. Doch was geschieht, wenn Ei, Gemüse, Pommes frites und obendrauf noch Käse in einem Gericht vereint werden? Das kulinarische Experiment mündet in einer exquisiten Pommes-Torte – ein wahrer Hit am Esstisch, der es sogar ermöglicht, Kindern ganz nebenbei Gemüse schmackhaft zumachen. Schließlich würden die Jüngsten selten eine Mahlzeit beiseitelegen, die Pommes enthält!

Rezept für Pommes-Torte

Experimentierfreudige Hobbyköche gehen noch einen Schritt weiter, indem sie beispielsweise die Torte mit einem zarten Streifen Ketchup über den Pommes servieren. Oder wie wäre es, wenn der Käse die oberste Schicht bildet? Lass deinen Ideen freien Lauf und mach die Pommes-Torte zu einer noch kreativeren Mahlzeit!

wenn es öfter Pommes geben soll, ist nicht nur unsere Pommes-Torte eine klare Empfehlung. Entdecke auch unsere anderen Kreationen mit den Kartoffelstäbchen. Nicht verpassen solltest du unsere Pommes-Pizza, unseren Cheeseburger mit Pommes im XXL-Format oder unser belgisches Bier-Gulasch mit Pommes.