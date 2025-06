Protein-Bagel: eiweißreiches Frühstück

Ist lecker und macht lange satt: unser Protein-Bagel. Der sorgt nicht nur dafür, dass du schon am Morgen mit einer guten Menge an Proteine versorgt wirst, sondern auch, dass du ein leckeres Frühstück genießen kannst, das dich lange satt macht. Hier ist unser Rezept für Protein-Bagels.

Protein-Bagel: So lecker kann Frühstück schmecken

Proteine sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Vor allem Hochleistungssportler schwören auf eine eiweißreiche Ernährung. Aber auch wenn du keinen Marathon läufst, sind Eiweiße lebenswichtig, denn sie sind wichtig für ein gut funktionierendes Immunsystem und den Aufbau von Muskeln und der Haut.

Wie wäre es, schon am Morgen mit einem eiweißreichen Frühstück in den Tag zu starten? Das liefert dir jede Menge Energie und macht dich gut satt, sodass du nicht nach zwei Stunden schon zum ersten Snack greifen musst.

Eine gute Kombination aus sättigend und lecker sind unsere selbst gebackenen Protein-Bagels. Die bestehen gerade einmal aus sechs Zutaten und kommen nach nur 25 Minuten fertig und duftend aus dem Ofen.

Für die Bagel benötigst du Magerquark, Dinkelmehl, etwas Backpulver, Olivenöl, Salz sowie Mohn und Sonnenblumenkerne. Vermische einfach alle Zutaten (außer die Kerne) in einer Schüssel zu einem geschmeidigen Teig. Den teilst du in vier Portionen aus denen du Kugeln formst und ein Loch in die Mitte drückst, damit die Bagel ihre typische Form bekommen.

Nun noch auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, mit Wasser bestreichen, die Saaten drauf verteilen und fertig backen. Genieße die Bagels mit frischer Marmelade, Lachs und Avocado oder einer anderen Lieblingszutat.

Möchtest du noch mehr gesunde und eiweißhaltige Ideen für dein nächstes Frühstück, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Für alle, die es lieber süß mögen, ist ein Hüttenkäse-Obstsalat perfekt. Oder du backst statt Bagel einfach diese Eiweißbrötchen. Ebenfalls perfekt für den Start in den Tag sind diese Protein-Brownies.

Protein-Bagel Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Magerquark

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 TL Backpulver

300 g Dinkelmehl Typ 630

etwas Wasser zum Bestreichen

2 TL Mohnsaat

2 TL Sonnenblumenkerne Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus.

Vermische in der Rührschüssel den Magerquark mit dem Öl und dem Salz.

Rühre das Backpulver und das Mehl unter und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig.

Teile den Teig anschließend in vier gleich große Stücke. Rolle jedes Stück zu einer Kugel und drücke vorsichtig mit dem Finger ein Loch in die Mitte.

Lege die Teiglinge auf das Backblech und bestreiche sie mit etwas Wasser.

Streue Mohn und Sonnenblumenkerne gleichmäßig auf die Bagels und drücke sie leicht an.

Backe sie danach im vorgeheizten Ofen für 20 bis 25 Minuten goldbraun.

Lass sie auf einem Kuchengitter nach dem Backen etwas auskühlen, bevor du sie servierst.

