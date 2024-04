Der polnische Puddingkuchen ist ein Traditionsrezept, das knusprig gebackenen Brandteig mit einer herrlich süßen Puddingcreme vereint. Der „Karpatka“ – da die Oberfläche so „gebirgig“ aussieht, ist der Kuchen nach den Karpaten benannt – besteht normalerweise nur aus zwei Schichten Brandteig und einer ordentlichen Füllung Vanillepuddingcreme. Das hat uns aber nicht gereicht! Wir bereiten den polnischen Puddingkuchen nämlich mit drei Schichten Brandteig und zwei Schichten Puddingcreme zu. Zu guter Letzt wird der Puddingkuchen noch mit Puderzucker bestäubt.

Dafür brauchst du:

Für den Brandteig:

90 g Butter

105 ml Wasser

105 ml Milch

1 EL Zucker

150 g Mehl

4 Eier

Für die Puddingcreme:

1 l Milch

4 Eier

200 g Zucker

Mark einer Vanilleschote

80 g Stärke

250 g Butter

Außerdem:

3 Backformen (Durchmesser: 22 cm)

Puderzucker

So geht es:

1. Erhitze Butter mit Milch, Wasser und Zucker in einem Topf, bis alles leicht köchelt. Gib dann das Mehl hinzu und verrühre alles kontinuierlich mit einem Holzlöffel. Wenn sich am Topfboden eine weiße Schicht bildet und der Teig sich vom Topf löst und sich so zu einem Teigklumpen formt, ist der Teig genug abgebrannt. Nimm den Topf vom Herd, lasse ihn kurz abkühlen und arbeite nach und nach die vier Eier in den Teig ein.

Credit: Media Partisans

2. Kleide die drei Backformen mit Backpapier aus und fette die Seiten ein. Teile den Brandteig auf die drei Formen auf. Der Teig muss nicht zwingend bis zum Rand ausgestrichen werden, da der Teig beim Backen aufgeht. Er kann ruhig etwas ungleichmäßig verteilt werden, da so ein schön „bergiger“ Brandteig dabei herauskommt.

Wenn du die Böden nacheinander backen willst, müssen sie bei 190 °C Ober- und Unterhitze 30 Minuten gebacken werden. Wichtig ist, dass beim Backen die Ofentür nicht geöffnet wird, da sonst der Teig in sich zusammenfallen könnte. Wenn du alle drei Böden auf einmal backen willst, backe sie bei 175 °C Umluft.

Credit: Media Partisans

3. Nun wird der Pudding zubereitet. Gib Milch, Eier, Zucker, Vanillemark und Stärke in einen Topf und verrühre alles miteinander. Lasse alles unter Rühren aufkochen und decke den Vanillepudding dann mit Frischhaltefolie ab und stelle ihn kalt. Wenn der Pudding abgekühlt ist (Raumtemperatur, ca. 24 °C), kannst du die Butter mit einem Handrührgerät schaumig aufschlagen (bis sie fluffig und weiß ist). Rühre dann den abgekühlten Pudding nach und nach unter, bis eine geschmeidige Puddingcreme entstanden ist.

Credit: Media Partisans

4. Platziere nun einen abgekühlten Boden aus Brandteig auf einen Tortenteller und lege den Rahmen einer Springform drumherum. Verteile etwa die Hälfte der Puddingcreme auf dem Boden.

Credit: Media Partisans

5. Drehe den zweiten Boden aus Brandteig um und verteile etwas von der Puddingcreme darauf. Lege den Boden mit der goldbraun gebackenen Seite nach oben auf die Puddingcreme des anderen Brandteigbodens.

Credit: Media Partisans

6. Verfahre mit dem dritten Boden aus Brandteig genauso und stelle den fertig geschichteten Puddingkuchen dann für mindestens 4 bis 5 Stunden in den Kühlschrank (am besten über Nacht). Verteile vor dem Servieren noch Puderzucker über den Kuchen.

Credit: Media Partisans

Was für ein süßer Leckerbissen! Brandteig ist gar nicht so kompliziert in der Herstellung, wie man denkt. Ein polnisches Traditionsrezept, das unbedingt ausprobiert werden muss! Perfekt für den Kaffeeklatsch am Samstag- oder Sonntagnachmittag.

