Erdbeer-Eclairs mit cremiger Vanillefüllung: ein luftiger Sommertraum

Erdbeer-Eclairs mit cremiger Vanillefüllung und fruchtigen Erdbeerstückchen sind nicht nur optisch ein Knaller, sondern auch geschmacklich ein Hit. Die kleinen Häppchen sehen elegant aus und setzen die süßen Sommerfrüchte schick in Szene. In Frankreich sind Eclairs schon seit über 150 Jahren ein Dauerbrenner. Einige Pariser Bäckereien haben sich ausschließlich auf die Perfektionierung dieses Gebäcks spezialisiert. Was ist dran an den Eclairs? Finde es mit unserem Rezept heraus und lass dich begeistern!

Erdbeer-Eclairs aus vielseitigem Brandteig

Eclair bedeutet „Blitz“ auf Französisch. Weshalb das Gebäck genau diesen Namen trägt, ist nicht abschließend geklärt. Es könnte mit der länglichen Form zusammenhängen oder mit der Geschwindigkeit, in der die Eclairs verputzt sind. In Deutschland trägt das Gebäck den rustikalen Namen „Liebesknochen“. Ich glaube, wir bleiben lieber bei Eclairs. Erdbeer-Eclairs, um genau zu sein.

Sie werden aus Brandteig hergestellt. Hier ist der Name naheliegend, denn der Teig wird zunächst in einer Schüssel erhitzt, damit das Mehleiweiß gerinnt und die Stärke verkleistert. Erst danach wird Ei hinzugegeben. Dieser Prozess wird auch „Abbrennen“ genannt. Er sorgt für Hohlräume im Teig, die sich deshalb sehr gut befüllen lassen. Abgesehen von unseren Erdbeer-Eclairs kannst du mit Brandteig auch Windbeutel, Spritzkuchen, Krapfen und spanische Churros zubereiten.

In unsere Erdbeer-Eclairs kommt eine Buttercreme mit Vanille. Diese besteht praktischerweise nur aus drei Zutaten: weiche Butter, ein Päckchen Vanillezucker und Vanillepudding. Verrühre mit einem Schneebesen die Butter mit Vanillezucker, bis sie fast weiß ist. Dann fügst du nach und nach den Vanillepudding hinzu, bis eine glatte Creme entstanden ist.

Du brauchst sowohl für das Formen der Eclairs als auch für das Befüllen mit Creme einen Spritzbeutel. Hast du keinen zur Hand, kannst du mit einem Plastikbeutel oder Backpapier einen basteln. Am fehlenden Spritzbeutel darf das Projekt Erdbeer-Eclairs nicht scheitern, dafür sind sie zu lecker! Falls etwas vom Brandteig übrigbleibt, kannst du Windbeutel mit Frischkäse-Füllung machen. Auch der polnische Puddingkuchen Karpatka oder die Churros mit Schuss bestehen aus Brandteig.