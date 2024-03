Auch zum Frühstück lecker: Windbeutel mit Frischkäse-Füllung

Du kennst gefüllte Windbeutel nur in süß? Dann pass jetzt gut auf, denn wir zeigen dir ein einfaches Rezept für herzhafte Windbeutel mit Frischkäse-Füllung. Als Snack für zwischendurch, zum Frühstück oder als Highlight auf dem Buffet begeistern sie jeden. Denn auf den ersten Blick sieht man ihnen ihren pikanten Geschmack gar nicht an.

Herzhafte Windbeutel mit Frischkäse-Füllung selber machen

Gefüllte Windbeutel sind einfach immer lecker und dank ihrer handlichen Größe bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt. Mit einem Happs sind sie im Mund und verführen mit ihrem cremigen Kern.

Wir bereiten unsere Windbeutel heute allerdings mit einer würzigen Frischkäse-Füllung mit Oliven zu.

Für die Zubereitung benötigst du Wasser, Mehl, Butter, Eier, Frischkäse, Crème fraîche und ein paar Oliven. Stelle zuerst den Teig her, fülle ihn in einen Spritzbeutel und spritze dann kleine Tupfen auf ein Backblech, die du im Ofen bäckst.

Danach schneidest du sie in der Mitte ein und befüllst die Windbeutel mit der Frischkäse-Füllung. Wer keine Oliven mag, kann sie selbstverständlich weglassen.

Die herzhaft gefüllten Windbeutel sind perfekt für Partys, Picknicks oder das Frühstück am Wochenende. Schnell und einfach zubereitet, nascht jeder gern von ihnen, und sie sind schneller weg, als man gucken kann.

Serviere deinen Gästen mal etwas Besonderes und überrasche sie mit den Windbeuteln mit Frischkäse-Füllung. Es lohnt sich!

Magst du Windbeutel doch lieber in süß, haben wir ein paar leckere Rezepte für dich, die dennoch etwas Besonderes sind. Backe dir beispielsweise Semla. Das sind traditionelle schwedische Windbeutel im Großformat. Auch lecker sind die Erdbeer-Windbeutel oder Windbeutel-Kekse gefüllt mit Vanillecreme.