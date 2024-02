Schweden ist berühmt für Pippi Langstrumpf, Elche und IKEA, aber auch kulinarisch hat das Land einiges zu bieten. Zimtschnecken, Köttbullar und Prinzessinnentorte sind nur einige Highlights der Landesküche. Ein absolutes Schmankerl ist Semla – ein süßes Hefebrötchen mit einer Schlagsahne-Füllung. Mmh, wie lecker!

Semla: So backst du das schwedische Gebäck

Ursprünglich war die Semla ein Symbol für das Ende des Winters und wurde nur am „Fettisdagen“ (fetter Dienstag), also einen Tag vor Aschermittwoch, serviert. Mittlerweile werden die Semlor, wie die Mehrzahl heißt, auch über die Fastenzeit und Ostern hinaus gereicht.

Die süßen Gebäckkugeln finden sich heute in vielen Cafés und Bäckereien.

Traditionell werden die Semla mit einer Creme aus Schlagsahne und Mandeln gefüllt und mit Puderzucker bestreut. Serviert werden sie in einem tiefen Teller mit heißer Milch. Aber auch zu einer Tasse Kaffee sind die Semla ein absoluter Genuss.

Leicht ist das Gebäck zwar nicht unbedingt, aber hin und wieder darf man sich ja wohl etwas gönnen, oder?

Die Semla ist zum Reinlegen gut und aus der schwedischen Küche kaum wegzudenken. Doch genug der Geschichten – backe das süße Gebäck am besten gleich in deiner eigenen Küche nach und genieße den unglaublichen Geschmack!

Ein echter Klassiker ist in Schweden außerdem der Schokokuchen Kladdkaka, der wunderbar schokoladig und supersaftig ist. Auch die Mandeltorte ist so ein klassisches Rezept und darf in Schweden bei keiner Hochzeit, keinem Geburtstag oder zu Weihnachten fehlen. Eines der berühmtesten Gerichte aus Schweden sind und bleiben aber die Köttbullar.