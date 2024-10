Für Kürbis-Fans ein Muss: Pumpkin Spice Pancakes zum Frühstück

Wenn man beschreiben müsste, wie der Herbst riecht, dann müsste die Antwort wohl nach Pumpkin Spice lauten. Die Gewürzmischung aus Zimt, Muskat, Piment, Nelke und Ingwer veredelt in der kalten Jahreszeit so manche Köstlichkeit. Voraussetzung: Das Gericht enthält als Zutat Kürbis. Denn mit dem Herbstgemüse kommt das Gewürz besonders gut zur Geltung. Bei uns verfeinert die Mischung heute unsere Pumpkin Spice Pancakes.

Rezept für Pumpkin Spice Pancakes

Pumpkin Spice gehört zum Herbst genauso dazu wie sich bunt färbendes Laub und schmuddeliges Wetter. Die Gewürzmischung, die ihren Ursprung in den USA hat, ist inzwischen auch bei uns nicht mehr wegzudenken und verpasst Spezialitäten, die mit Kürbis zubereitet werden, eine würzige Note. Ob Kekse, Kuchen, Kaffee oder eben Pancakes, hier darf Pumpkin Spice bei der Zubereitung auf keinen Fall fehlen.

Wer auf der Suche nach einem besonderen Frühstück ist, der muss diese süß-würzigen Pumpkin Spice Pancakes einfach probieren. Dank der besonderen Gewürze, die in die Pancakes kommen, schmecken die kleinen Küchlein nach einem Spaziergang an einem sonnigen Herbsttag.

Für die Pancakes vermengst du separat die trockenen und die nassen Zutaten in Schüsseln. Zuerst kommen Mehl, Salz, Backpulver, Natron, Zimt, Muskatnuss, Nelken, Ingwer und brauner Zucker zusammen in eine Schüssel. In einer zweiten Schüssel mischst du Milch mit Kürbispüree, Ei, geschmolzener Butter und Vanilleextrakt. Als Nächstes rührst du die trockenen Zutaten unter die nassen und verrührst alles kurz zu einem glatten Teig. Achte darauf, den Teig nicht zu stark zu mixen, andernfalls werden die Pancakes beim Backen später zäh.

Erhitze nun Öl in einer Pfanne und backe die Pancakes portionsweise darin pro Seite etwa drei Minuten goldbraun. Wenn sich auf der Oberfläche kleine Bläschen bilden, kannst du den Pancake wenden. Mit darüber gestreutem Pumpkin Spice Gewürz und etwas Sahne schmecken die kleinen amerikanischen Frühstücksküchlein besonders gut. Auch klassischer Ahornsirup und frische Früchte wie Äpfel oder Heidelbeeren passen gut zu den würzigen Pancakes.

Appetit auf weitere Pancake-Kreationen? Probiere auch mal diese fruchtigen Apfel-Pancakes, diese klassischen Pancakes mit Pflaumen statt mit Ahornsirup oder für alle, die es herzhaft mögen, diese Zucchini-Pancakes mit Hüttenkäse.