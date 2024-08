5-Minuten-Rezept: Quark mit Blaubeeren und Honig

Der Magen knurrt und bis zum Mittagessen ist es noch eine Weile hin? Das ist der Moment, in dem nicht wenige zum Keks, Schokoriegel oder sogar Kuchen greifen. Das muss aber gar nicht sein, denn ein schnell zubereiteter Quark mit Früchten ist die ideale Zwischenmahlzeit, die satt macht und dich mit gesunden Nährstoffen versorgt. Die Zubereitung ist zudem so einfach, dass es keine Ausreden mehr gibt.

Quark mit Blaubeeren und Honig macht satt und munter

Für den Quark mit Blaubeeren und Honig ist nur eine Handvoll Zutaten nötig. Neben Quark brauchst du außerdem Blaubeeren, Walnusskerne, eine halbe Zitrone und flüssigen Honig. Zusätzlich kommt noch etwas Sprudelwasser in den Quark. Damit rühren wir den Quark glatt, da er eine feste Konsistenz hat, wenn er aus der Verpackung kommt. Du kannst statt Wasser aber auch Milch oder einen Schuss Sahne verwenden.

Ist der Quark cremig, rührst du den Abrieb und den Saft einer halben Zitrone für eine frische Note unter. Damit es aber nicht zu sauer wird, gibst du auch einen Teelöffel Honig hinzu. Danach verteilst du den Quark auf die Schüsseln, streust gewaschene Blaubeeren sowie gehackte Walnüsse darüber und toppst das Ganze noch mit flüssigem Honig für eine süße Note.

Quark, Nüsse, Beeren und Honig machen dieses einfache Gericht zu einem Powerpaket mit jeder Menge Eiweiß, Eisen, Vitaminen und Co. Hast du im Sommer zum Beispiel keine Lust auf ein warmes Mittagessen, für das du ewig in der Küche stehst, ist unser Quark eine leckere wie gesunde Alternative. Aber auch zum Frühstück oder als Zwischenmahlzeit passt der Blaubeer-Quark gut. Der schmeckt übrigens auch mit Himbeeren oder Erdbeeren richtig gut. Mit etwas Schokolade darüber geraspelt oder gerösteten Mandeln statt Walnüssen kreierst du dir immer wieder eine neue Variante und sorgst so für Abwechslung auf dem Tisch.

Schnell, einfach und gesund ist voll dein Ding? Dann probiere auch diesen Apfel-Sellerie-Salat, der in 20 Minuten fertig ist. Ein Zucchini-Tomaten-Omelett schmeckt sowohl zum Frühstück als auch zum Mittag oder Abend. Darf es etwas mehr sein, dann gönn dir einen Teller voll dieser Zitronen-Zucchini-Pasta mit Minze.