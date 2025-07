Für die Seele und den Gaumen: Quarkküchlein mit Kirschragout

Manchmal muss es ein Klassiker auf dem Teller sein – so wie unsere Quarkküchlein mit Kirschragout. Die kleinen, goldbraunen Küchlein, kombiniert mit einem warmen Fruchtragout, machen einfach glücklich. Sie können wunderbar als süßer Start in den Tag, als Dessert oder sogar als Hauptgang durchgehen. Probier die köstlichen Küchlein direkt aus!

Einfaches Rezept für Quarkküchlein mit Kirschragout

Quarkküchlein mit Kirschragout haben ihren Ursprung in der traditionellen mitteleuropäischen Küche, in der einfache Zutaten und bodenständige Rezepte einen festen Platz haben. Besonders in deutschen und österreichischen Haushalten waren solche süßen Mehlspeisen früher ein häufiger Teil des Speiseplans – oft als vollwertige Mahlzeit, wenn es mal etwas Besonderes sein sollte. Mit der Zeit hat sich dieses Rezept zu einem Liebling für alle Generationen entwickelt; ein bisschen wie eine warme Umarmung auf dem Teller, die an Kindheit und Familienessen erinnert.

Die Küchlein bestehen aus wenigen Zutaten, von denen du wahrscheinlich einige sowieso immer zu Hause hast: Mehl, Quark, Eier, Vanillezucker, Milch, Sahne, ein bisschen Salz und Backpulver. Der Quark macht die Küchlein wunderbar saftig und verleiht ihnen eine leichte Frische, während der Vanillezucker für dezente Süße sorgt. Gut verrührt, etwas durchgezogen und in der Pfanne kurz ausgebacken, werden sie außen goldbraun und innen herrlich fluffig.

Das Kirschragout sorgt für den fruchtigen Kontrast zu den süßen Küchlein. Die Kombination aus entsteinten Kirschen und einem Schuss Kirschwasser bringt geschmackliche Tiefe, die mit etwas Zucker abgerundet wird. Für die perfekte Bindung der Soße wird die Flüssigkeit mit Stärke leicht angedickt, bevor die Kirschen wieder untergerührt werden. Das Ergebnis ist ein fruchtiges Highlight, das harmonisch mit den süßlichen Küchlein kombiniert werden kann.

Zusammen serviert ist das süße Gericht ein echtes Highlight. Das auch mit anderen Begleitern köstlich schmeckt. Lust auf andere Früchte? Nimm doch mal Himbeeren oder Heidelbeeren. Mehr auf Schoko-Soße? Kein Problem! Egal, wie du sie zubereitest, die Quarkküchlein mit Kirschragout sind ein Dauerbrenner, der einfach nie enttäuscht.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust bekommen auf weitere süße Klassiker? Dann dürfen ein Kaiserschmarrn mit Erdbeerkompott und ein Quarkauflauf mit Kirschen nicht fehlen. Saftige Früchte kombiniert mit Quark bekommst du ebenfalls mit dem Mandarinen-Quarkauflauf. Eine Menge süßer Versuchungen, die du unbedingt nachmachen solltest!

Quarkküchlein mit Kirschragout Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Mehl

2 Eier

4 EL Vanillezucker online z.B. hier 🛒

1 TL Salz

100 ml Milch

100 ml Sahne

100 g Quark

1 EL Backpulver

300 g Kirschen

1 EL Butter

100 ml Wasser

50 ml Kirschwasser

1 TL Zucker

1 EL Puderzucker

1 EL Stärke Zubereitung Verrühre Mehl, Eier, Vanillezucker, Salz, Milch, Sahne, Quark und Backpulver zu einem glatten Teig und lasse ihn etwa 15 Minuten quellen.

Wasche die Kirschen und entsteine sie. So kannst du dir schon einmal die Wartezeit verkürzen.

Gib den Teig portionsweise mit Butter in eine heiße Pfanne, verteile ihn gleichmäßig und backe die Küchlein von beiden Seiten jeweils ungefähr 2 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Gib die entsteinten Kirschen in einen Topf und koche sie kurz mit Wasser und Kirschwasser auf. Lass die Mischung dann bei kleiner Hitze etwa 10 Minuten ziehen.

Schmecke das Ragout mit dem Zucker ab, nimm die Kirschen heraus und binde die übrig gebliebene Flüssigkeit mit etwas Stärke an.

Gib die Kirschen wieder in die angedickte Soße und vermenge alles vorsichtig.

Bestreue die Küchlein zum Schluss mit Puderzucker und serviere sie mit dem warmen Kirschragout.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.