Gib Magerquark, Zucker, Vanillezucker und Speisestärke in eine Schüssel. Wasche die Zitrone und reibe die Zitronenschale ab. Halbiere die Zitrone anschließend und presse eine Hälfte aus. Gib den Abrieb sowie den Zitronensaft zu den anderen Zutaten in die Schüssel. Verrühre die Zutaten in der Schüssel mit einem Schneebesen zu einer glatten Masse.