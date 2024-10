Selbst gemachtes Quitten-Chutney: fruchtig, herbstlich, lecker

Ich liebe den Herbst, denn dann ist es wieder Zeit, die Quitten am Baum im Garten meiner Eltern zu ernten. Die Äste biegen sich beinahe jedes Jahr unter der Last der schweren Früchte, und ab und zu bringen meine Eltern mir ein paar Exemplare mit, wenn sie mich besuchen. Der Duft, den das reife Obst verströmt, verbreitet sich schnell in der ganzen Wohnung. Ich lasse sie deshalb meist erst ein paar Tage stehen, bevor ich sie dann verarbeite. Gerne mache ich daraus ein fruchtiges Quitten-Chutney. Das Rezept teile ich heute mit dir.

Fruchtiges Quitten-Chutney: So wird’s gemacht

Ich nutze das selbst gemachte Quitten-Chutney für viele verschiedene Dinge in der Küche. Am besten schmeckt es mir in Salatsoßen, die ich damit aufpeppe. Aber auch als Dip für Chips und Gemüsesticks ist eine eine leckere Wahl. Manchmal gebe ich einen Klecks davon auf eine cremige Kürbissuppe. Du siehst: Es lohnt sich, die Zeit und Mühe zu investieren.

Denn ein wenig Mühe machen Quitten leider. Das Obst ist beinahe steinhart und man benötigt ein bisschen Muskelkraft, um die Früchte zu zerkleinern. Am besten holst du dir Hilfe dazu, denn zu zweit ist dieser Job schneller erledigt. Was du sonst noch für das Quitten-Chutney brauchst? Äpfel, rote Zwiebeln und Ingwer, die genau wie die Quitten geschält und zerkleinert werden.

Zusammen mit Apfelessig, braunem Zucker und ein paar Gewürzen landen die Zutaten anschließend im Topf und werden aufgekocht. Rühre so lange, bis der Zucker sich aufgelöst hat, und drehe danach die Flamme herunter. Das Quitten-Chutney sollte nun nur noch sanft köcheln, bis es eingedickt ist. Wichtig: Fülle es anschließend in sterile Gläser und verschließe diese gut. So hält es sich locker einige Wochen bis Monate.

Sind noch Quitten übrig, kannst du daraus ein Quitten-Mandel-Brot backen. Unsere Quitten-Tarte und unser Quittengelee sind ebenfalls nicht zu verachten. Viel Spaß beim Nachmachen!