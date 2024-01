Er ist ein Klassiker unter den Wintersalaten: der Radicchio. Als Rohkostsalat ist er eine perfekte Möglichkeit, im Winter Vitamine zu sich zu nehmen. Aber wusstest du, dass man ihn auch hervorragend kochen kann? Unser Radicchio-Risotto mit Pancetta ist ein raffiniertes winterliches Abendessen, das selbst Menschen überzeugen wird, denen Radicchio zu bitter ist.

Gesund und deftig: So kochst du Radicchio-Risotto mit Pancetta

Radicchio kommt aus der gleichen Familie wie Chicorée und gehört damit zu den bitteren Salatsorten. Ursprünglich wurde er in Italien angebaut, fand dann aber nach und nach seinen Weg in die deutschen Supermärkte und ist heute als Wintersalat nicht mehr wegzudenken. Die lilafarbenen Köpfe sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen und haben viele gesundheitliche Vorteile. Geschmacklich zeichnet er sich vor allem durch eine ausgeprägt herbe Note aus. Wenn du zu den Menschen gehörst, denen Radicchio etwas zu bitter ist, könnte dich dieses Radicchio-Risotto mit Pancetta vom Gegenteil überzeugen.

Die Bitterstoffe in Radicchio sind sehr gesund: Sie regen die Verdauung an und können die Leber schützen. Wenn dir der Geschmack zu herb sein sollte, kannst du den Geschmack jedoch etwas abmildern. Lege dazu die geschnittenen Blätter vor dem weiteren Gebrauch in etwas lauwarmes Wasser ein. Du kannst deinem Radicchio-Risotto mit Pancetta auch eine kleine Prise Zucker hinzufügen, um den Geschmack auszubalancieren.

Du kannst nicht genug von Risotto bekommen? Dann probiere unser farbenfrohes Rote-Bete-Risotto oder ein leckeres Kürbisrisotto mit Pinienkernen. Oder in der veganen Variante mit Risotto gefüllte Tomaten auf Ofenkartoffeln.

Wir finden, dass Pancetta, ein italienischer Speck, hervorragend zum herben Radicchio-Risotto passt. Wenn du dich vegetarisch ernährst, kannst du diesen allerdings auch ohne Probleme weglassen oder mit einem anderen Topping ersetzen. Wie wäre es zum Beispiel mit gerösteten, gehackten Walnüssen oder süßen, karamellisierten Zwiebeln? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!