Wir wissen alle: Auf die inneren Werte kommt es an. So auch bei unserem Rezept für köstliches Risotto in der Tomate. Hier genießt erst das Auge und dann der Gaumen.

Mit diesem Rezept zauberst du nicht nur eine schmackhafte Füllung für die roten Kugeln, sondern gleichzeitig auch eine simple und herzhafte Beilage. On top ist es auch noch vegan und eignet sich somit hervorragend für unsere Rezeptsammlung für unseren Vreitag.

Einfaches Rezept für veganes Risotto in der Tomate

Wie du ja vielleicht bereits weißt, feiern wir bei Leckerschmecker an jedem Freitag im Januar einen rein veganen Tag – den sogenannten Vreitag. An diesem stellen wir dir tolle, vegane Rezepte vor, die sowohl für Einsteiger als auch überzeugte Veganer geeignet sind.

Eine Ernährung ohne tierische Produkte bedeutet nämlich keineswegs Langeweile oder fade Gerichte.

Die leckere tomatige Füllung ist gar nicht schwer herzustellen, richtig? Und satt wird man dank ihr und der köstlichen Beilage auch.

Überzeuge dich selbst von unseren leckeren, veganen Gerichten. Unsere persönlichen Favourites sind der deftige Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf, der perfekt für kalte Wintertage ist. Aber auch das vegane Pad Thai mit Tofu und unsere frittierten Gemüsebällchen mit Spitzkohl und schwarzem Sesam. In unserer Rezeptsammlung für den Veganuary finden sich aber noch viele weitere Schmankerl, die es lohnt, auszuprobieren.