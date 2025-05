Hast du Radieschen schon einmal im Ofen gebacken?

Sie sind rund, knackig und manchmal etwas scharf: Radieschen peppen jeden Salat sofort auf. Die Mini-Knollen kommen in unterschiedlichsten Varianten und Formen daher, meistens essen wir sie roh. Aber hast du die kleinen Kraftpakete schon mal in den Ofen geschoben? Hier kommt ein einfaches, aber geniales Rezept für deine Radieschen aus dem Ofen.

Radieschen aus dem Ofen: eine frische, herzhafte Beilage

In der Hitze des Ofens verändern Radieschen ihren Geschmack und die Konsistenz: Sie verlieren etwas an Schärfe, die durch Senföl entsteht, und entwickeln stattdessen eine zarte Süße, die eher an den Geschmack von Kohlrabi erinnert. Wenn du Bio-Radieschen nutzt, kannst du auch die Blätter verwerten – zum Beispiel für ein herzhaftes Pesto.

Zunächst heizt du deinen Ofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vor. Danach wäschst du die Radieschen und halbierst sie. Anschließend rücken wir den Knoblauchzehen zu Leibe. Schneide sie in dünne Scheiben oder presse sie. Gib die vorbereiteten Radieschen dann in eine Schüssel mit dem Knoblauch, Öl sowie Salz und Pfeffer und vermische alles gründlich miteinander.

Mit der Schärfe schützt sich das Radieschen eigentlich gegen Fressfeinde. Gerade wegen des pikanten Geschmacks werden die kleinen roten Knollen von uns in der Küche so geliebt.

Danach kommen die Radieschen mit den Blättern eines Rosmarinzweigs auf ein Backblech. Lasse alles für rund zehn Minuten im Ofen backen, bis sie schön angeröstet sind.

Zum Abschluss holst du die Radieschen aus dem Ofen, lässt sie kurz abkühlen und garnierst sie mit frischer, gehackter Petersilie. Nun kannst du aromatische Radieschen aus dem Ofen genießen – eine Beilage, die nicht nur geschmacklich begeistert, sondern auch optisch auf dem Teller glänzt.

Du bist ein Fan von Ofengemüse? Dann probiere neben den leckeren Radieschen doch auch mal ein paar andere Rezepte aus dem Ofen aus. Wie wäre es mit buntem Ofengemüse mit Kräuterbutter, Ofengemüse mit Hähnchen als gesunde Alternative zum klassischen Auflauf oder gebackenen Kartoffeln, Blumenkohl und Kichererbsen? Lass deiner Kreativität freien Lauf, dein Ofen freut sich über jedes Gemüse!