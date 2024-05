Radieschensuppe mit Frischkäse und Gurke: Frühlingsfrische im Suppenteller

Frisch und knackig kommen die würzigen Radieschen im Frühling daher. Meist fristen sie als Salatbeilage ein Schattendasein, aber unsere Radieschensuppe mit Frischkäse und Gurke rückt die würzige Knolle ins verdiente Rampenlicht. Sie gibt der Suppe eine würzige Note, die wir an den Radieschen so lieben. Dank des Frischkäses wird alles schön cremig, die Gurke unterstreicht den frischen und leichten Geschmack.

Radieschensuppe mit Frischkäse und Gurke: Radieschen mal anders

Hierzulande ist von Mai bis September Hochsaison für die roten Kugeln aus der Familie der Rettichgewächse. Einer der vielen Gründe, unsere Radieschensuppe mit Frischkäse und Gurke zuzubereiten, ist ihr hoher gesundheitliche Wert. Die milde Schärfe der Knollen regt Leber und Galle an, die antibakterielle Wirkung macht sie zu einem guten Hausmittel bei Magen-Darm-Erkrankungen. Sie sind super für ein starkes Immunsystem und enthalten beachtliche Mengen an Vitamin C, Eisen und Vitamin K.

Mit unserer Radieschensuppe mit Frischkäse und Gurke kannst du den Frühling gebührend feiern. Bevor du die Radieschen in den Kühlschrank legst, solltest du die Blätter knapp über dem Ansatz entfernen, die Knollen waschen und in ein feuchtes Tuch legen. So bleiben sie etwa zwei bis drei Tage lang frisch. Und sollten sie doch mal schrumpelig geworden sein, kannst du sie einfach in ein kaltes Wasserbad legen. So werden sie schnell wieder knackig.

In der Regel kennen wir Radieschen als Salatzutat, aber auch roh und mit einem Dip schmecken sie super. Wenn du Lust auf eine andere Variante unseres Rezepts hast, kannst du auch unsere Radieschensuppe ohne Frischkäse oder Gurken ausprobieren. Mal was anderes sind würzig eingelegte Radieschen. Sogar backen kannst du die vielseitige Knolle: Probiere unser Rezept für Radieschen aus dem Ofen.