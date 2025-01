So machst du Rahmchampignons mit dem Raclette

Ob zu Weihnachten, Silvester oder auch einfach mal so: Wir lieben Raclette. Die lecker gefüllten Pfännchen lassen viel Raum für Kreativität, und genau deshalb wird Raclette auch nie langweilig. Wir lassen uns beispielsweise gerne Rahmchampignons vom Raclette schmecken. Damit fangen wir noch ein bisschen Weihnachtsmarkt-Flair ein und sorgen für Abwechslung auf dem Buffet.

Cremige Rahmchampignons mit dem Raclette zubereiten

Warum uns Raclette noch so gut gefällt? Es ist ein äußerst geselliges Essen. Jeder am Tisch nimmt sich Zutaten, auf die man gerade Lust hast, und die Stimmung ist völlig ungezwungen. Die Gespräche fließen dahin, in der Pfanne landen mal Nachos, mal Kartoffeln mit Käse überbacken oder eben unsere Rahmchampignons vom Raclette. Um die zu genießen, braucht es nur wenig Vorbereitung:

Am besten nutzt du kleine Champignons dafür. Aber auch größere Exemplare eignen sich. Achte nur darauf, dass du sie klein schneidest. Zunächst musst du die Pilze allerdings putzen. Für die schnelle, cremige Soße verrührst du Sahne mit frisch gehackter Petersilie und kleinen Zwiebelwürfeln und würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer.

Fülle die Pilze in eine Schüssel und die Soße in ein Kännchen. Wer nun Lust auf die Rahmchampignons vom Raclette hat, der legt sich zunächst ein paar Pilze auf die Grillplatte des Raclettes 🛒, um sie wenige Minuten zu garen. Danach wandern sie ins Pfännchen, werden mit etwas Soße übergossen und, nach Belieben, noch mit geriebenem Käse bestreut.

Und was kann man noch so mit dem Raclette anstellen? Wir empfehlen herzhafte Raclette-Rezepte wie Spätzle oder Flammkuchen. Serviere dazu unsere sechs leckersten Raclette-Soßen! Zum Nachtisch gibt’s süße Raclette-Gerichte wie Schokobananen oder Birnen-Tartes. Und wenn was übrig bleibt, haben wir leckere Ideen, wie du Raclette-Reste verbrauchen kannst.

Rahmchampignons vom Raclette Franziska 3.91 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 kleine Champignons

1 Zwiebel

frische Petersilie

1/2 Becher Sahne

Salz und Pfeffer

80 g Käse gerieben, optional Zubereitung Putze die Pilze und hacke die Zwiebel.

Lege die Pilze für ein paar Minuten auf den Grill des Raclettes. Fülle sie danach in Raclette-Pfännchen um.

Hacke etwas Petersilie und rühre sie mit der Zwiebel in die Sahne. Würze diese mit Salz und Pfeffer und gieße sie über die Pilze.

Streue optional Käse über die Pilze und schiebe die Pfännchen ca. 5 Minuten in den Raclette-Grill.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.