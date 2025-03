Zum Frühstück gibt es heute bunte Rainbow Bagels

Achtung, heute wird es bunt auf dem Frühstückstisch! Unsere farbenfrohen Gebäcke aus Hefeteig zaubern dir mit Sicherheit ein Lächeln aufs Gesicht und lassen dich mit guter Laune in den Tag starten. Komm mit in die Küche, wir backen Rainbow Bagels!

Rainbow Bagels: zum Frühstück wird es bunt

Die Rainbow Bagels, in Deutsch Regenbogen-Bagels genannt, sind eine moderne und kreative Variante der klassischen New Yorker Bagels. Die sozialen Medien haben die farbenfrohen Gebäckstücke im Sturm erobert und auch in Cafés und Lokalen sind vermehrt zu finden. Kein Wunder, sehen sie doch einfach umwerfend aus.

Kreiert wurden sie ursprünglich vom Bäckermeister Scott Rossillo aus dem „The Bagel Store“ in New York. Scott ist einer der führenden Bagel-Bäcker der USA und begeistert Fans immer wieder mit neuen, kreativen Kreationen.

Rainbow Bagels werden so hergestellt, dass jede Farbe des Regenbogens in ihnen vertreten ist und sie ein spiralförmiges Design bekommen, indem man verschiedene farbige Teigstränge zusammenrollt. Nach dem Formen werden die Bagels kurz in heißes Wasser getaucht und anschließend im Ofen ausgebacken. Das sorgt für die typische Textur.

Dank ihrer großen Popularität auf den sozialen Netzwerken und wahrscheinlich auch wegen ihres bunten Aussehens sind die Regenbogen-Bagels auch außerhalb New Yorks zu einem absoluten Liebling bei Hobbybäckern und Foodies geworden.

Jetzt bist du dran, die trendigen Rainbow Bagels selber zu backen. Peppe deinen Frühstückstisch mit ihnen auf und überrasche deine Familie mit den bunten Leckerbissen.

