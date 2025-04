Fusionsgericht mit Suchtpotenzial: Ramen-Tacos zauberst du im Nu

Es ist eine Kombination, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst: Diese Ramen-Tacos mit Instant-Ramen musst du unbedingt probieren. Was erst einmal nach einer ungewöhnlichen Idee klingt, liefert dir ein herrliches Zusammenspiel, das nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch mit seiner Textur überzeugt. Die Tacos werden schön chewy, ohne dabei matschig zu sein.

Ramen-Tacos: der ideale Snack für Zwischendurch

Wer hätte erwartet, wie gut diese beiden Gerichte zusammenpassen? Tacos und Ramen haben alleinstehend bereits aus offensichtlichen Gründen viele Fans. Beide Gerichte gibt es in vielen Variationen, lassen sich immer wieder neu entdecken und sind unangefochtenes Comfort Food.

Auch in einer Mahlzeit vereint überzeugen sie mühelos. Die Instant-Ramen bringen mit der Soße und dem veganen Hack eine herrliche Würze hinein und lässt sich dank des handlichen Formats der Mini-Tortillas ideal genießen. Alles getoppt mit frischen Frühlingszwiebeln und gerösteten Sesamkörnern ergibt einen Snack, den du in kurzer Zeit immer wieder zubereiten kannst.

Die Ramen-Tacos könnten optisch bereits das nächste Trend-Streetfood-Gericht sein, dabei ist die Zubereitung trotzdem kinderleicht, schnell erledigt und funktioniert mit ein paar Standardzutaten, die du vermutlich bereits im Schrank hast.

Statt dir also eine Packung Instant-Ramen einfach so zuzubereiten, solltest du sie lieber in diesem Gericht verarbeiten. Gemeinsam mit der selbst angerührten Soße im Teriyaki-Style erhalten sie eine köstliche Note, die Bissen für Bissen einfach glücklich macht. Also worauf wartest du? Stelle dir deine Ramen-Tacos ganz schnell selbst zusammen!

Ramen-Tacos Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Knoblauchzehen

1 TL Ingwer frisch gerieben

2 Frühlingszwiebeln

2 Pck. Instant-Ramen

4 EL Sojasoße

3 EL Wasser

1 EL Honig

1 TL Sesamöl

1 TL Speisestärke

150 g Hackfleisch oder vegane Alternative

1 EL neutrales Öl

4 kleine Weizentortillas

1 EL Sesamkörner geröstet Zubereitung Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein oder presse sie durch eine Knoblauchpresse. Schäle den Ingwer und reibe ihn fein.

Putze die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe.

Bereite die Ramen-Nudeln nach den Packungsangaben zu und lass sie ziehen. Gieße sie nach 3-4 Minuten ab, halte aber etwas Flüssigkeit zurück, damit die Nudeln nicht zu trocken werden.

Vermenge in einem kleinen Topf Sojasoße, 2 EL Wasser, Honig, Sesamöl, Ingwer und Knoblauch und erwärme die Mischung auf mittlerer Stufe.

Löse die Speisestärke in 1 EL Wasser auf und gib es zu der Mischung. Koche sie für 1-2 Minuten, bis sie dickflüssig ist und nimm sie vom Herd.

Brate währenddessen das Hackfleisch in einer Pfanne krümelig.

Füge die gekochten Ramen zusammen mit der Soße dem Hack in der Pfanne hinzu. Vermenge alles gut miteinander und lass es die Mischung etwas durchziehen.

Erwärme währenddessen die Tortillas in einer separaten, trockenen Pfanne 🛒 oder in der Mikrowelle.

Befülle die Tacos mit der Nudelmischung und toppe sie mit Frühlingszwiebeln und geröstetem Sesam. Notizen Du kannst die Tacos ganz einfach vegan zubereiten. Achte dafür auf die Inhaltsstoffe der Instant-Ramen, greife zu einer veganen Hackfleisch-Alternative sowie auf Agavendicksaft/Ahornsirup, statt Honig.

