Ein Zucchini-Gericht voller Geschmack: Ratatouille aus dem Ofen

Du liebst frische, aromatische Gerichte, die sowohl das Auge als auch den Gaumen erfreuen? Dann probiere unbedingt das Rezept für Ratatouille aus dem Ofen. Die französische Spezialität aus Zucchini, Tomaten und Auberginen überzeugt mit einer herrlich würzigen Note und toller Optik.

Dieses Ratatouille aus dem Ofen wirst du lieben

Ratatouille ist ein klassisches Gericht aus der Provence, das die Aromen des Südens Frankreichs wunderbar einfängt. Das Besondere an dieser Variante ist die Zubereitung im Ofen. Durch das sanfte Garen in der Röhre bleiben die Vitamine und Nährstoffe des Gemüses weitgehend erhalten, sodass du ein vollwertiges, nahrhaftes Essen genießen kannst.

Das Gemüse für das Ratatouille aus dem Ofen wird wie bei der klassischen Variante in gleichmäßige Scheiben geschnitten. Anschließend bereitest du eine Art Soße aus Zwiebeln und Tomatenmark zu. Diese gibst du dann in eine Auflaufform und schichtest die Gemüsescheiben dachziegelartig darauf. Kräuter der Provence und Knoblauch sorgen für eine mediterrane Note. Danach gibst du noch Olivenöl darüber und deckst die Form mit Alufolie ab. So wird das Gemüse im eigenen Saft gegart, was die Aromen intensiviert und für eine saftige Konsistenz sorgt.

Nach etwa 45 Minuten entfernst du die Alufolie und verteilst etwas Mozzarella über dem Ratatouille. Danach kommt es weitere 15 Minuten in den Ofen.

Das Ratatouille aus dem Ofen passt hervorragend zu verschiedenen Beilagen. Ob mit frischem Baguette, Reis, Quinoa oder als Beilage zu gegrilltem Fleisch oder Fisch – es gibt viele Möglichkeiten, dieses vielseitige Gericht zu genießen. Auch kalt schmeckt Ratatouille aus dem Ofen perfekt und eignet sich somit ideal als leichtes Sommergericht oder für ein Picknick.

Wir haben selbstverständlich auch ein Rezept für Ratatouille aus der Pfanne für dich. Willst du Ratatouille als Hauptgericht genießen, probiere den Ratatouille-Maultaschen-Auflauf. Ähnlich lecker und perfekt für den Sommer sind die gefüllten Zucchini mit Mozzarella und Tomaten.

Ratatouille aus dem Ofen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Schalotten

2 Knoblauchzehen

8 EL Olivenöl

250 g Aubergine

300 g Zucchini gelb und grün

3-4 reife Tomaten

1 1/2 EL Tomatenmark

1 Msp. Chiliflocken

Kräuter der Provence getrocknet

Salz und Pfeffer

125 g Mozzarella optional Büffelmozzarella Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Umluft vor.

Schäle die Schalotten und Knoblauchzehen und schneide sie in Streifen bzw. hacke sie klein.

Dünste Zwiebeln und Knoblauch mit 2 EL Öl in einer Pfanne etwa 3 Minuten an. Rühre Tomatenmark und Chiliflocken ein und lass beides kurz mitrösten. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Kräutern der Provence ab. Nimm die Pfanne vom Herd.

Wasche Zucchini, Aubergine und Tomaten und schneide sie in dünne Scheiben.

Verteile die Zwiebel-Tomaten-Soße in einer Auflaufform oder ofenfesten Pfanne und schichte das Gemüse abwechseln dachziegelartig darauf.

Würze das Gemüse mit Pfeffer und Salz und verteile das restliche Öl darüber.

Decke Form oder Pfanne mit Alufolie oder einem Deckel ab und gare die Ratatouille für 40-45 Minuten.

Lass den Mozzarella abtropfen und zupfe ihn fein.

Entferne Alufolie oder Deckel und verteile den Mozzarella über der Ratatouille.

Gare sie abschließend weitere 10-15 Minuten im Ofen, bis der Käse geschmolzen ist.

