Ravioli vom Blech: leckeres Sommergericht

Im Sommer isst man gerne leichte Gerichte. Bei hohen Temperaturen hat der Körper schon genug zu tun, weshalb man keine Gerichte braucht, die schwer im Magen liegen. Auf Geschmack will man dabei aber keinesfalls verzichten. Diese Sommer-Ravioli vom Blech mit frischem Gemüse und Hackbällchen sind dafür perfekt.

Einfaches Rezept für Ravioli vom Blech mit Gemüse und Hackbällchen

Pasta schmeckt in allen Varianten und gehört zu den bevorzugtesten Lebensmitteln in Deutschland. Ravioli stehen dabei auf den vorderen Plätzen. Die gefüllten Teigtaschen stammen aus Norditalien und kommen in unterschiedlichen Variationen daher.

Für die Ravioli vom Blech kannst du sie mit einer Füllung deiner Wahl wählen – Pilze schmecken genauso gut wie Ricotta-Spinat oder Fleisch.

Das Gericht zeichnet sich durch seine frischen Zutaten aus. Zucchini, Paprika, Tomaten und Zwiebeln liefern Vitamine und mediterrane Aromen. Die Hackbällchen sorgen für die nötige Sättigung und den herzhaften Geschmack. Und die Ravioli verbinden als Basis alle Komponenten zu einer vollständigen Mahlzeit.

Wie bei den meisten Rezepten kannst du die Ravioli vom Blech an deine Geschmacksvorlieben anpassen. Verfeinere das Gericht mit Kräutern oder variiere bei den Gemüsesorten und verwende nur, was dir schmeckt. Experimentiere mit verschiedenen Ravioli-Füllungen und verwende mehrere gleichzeitig.

Die Ravioli vom Blech mit Gemüse und Hackbällchen eignen sich perfekt für Familienfeiern oder entspannte Abende mit Freunden. Die Zubereitung auf dem Blech spart Zeit sowie Aufwand und ermöglicht es dir, mehrere Personen gleichzeitig zu bewirten, ohne dass jemand warten muss.

Du möchtest weitere Ravioli-Variationen ausprobieren? Dann entdecke unsere Brennnessel-Ravioli für ein wildes Kräutererlebnis oder wage dich an süße Ravioli mit Erdbeerfüllung als außergewöhnliches Dessert. Besonders raffiniert schmecken auch Ravioli mit Walnüssen und Birne, die süße und herzhafte Noten perfekt kombinieren.

Ravioli vom Blech mit Gemüse und Hackbällchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hackbällchen: 1 kleine Zwiebel

1 Ei

300 g gemischtes Hackfleisch

30 g Paniermehl oder Semmelbrösel

Salz und Pfeffer

½ TL Paprikapulver Für die Ravioli vom Blech: 1 Zucchini

2 rote Paprika

400 g Cherrytomaten

2 rote Zwiebeln

12 Stiele Thymian

Salz und Pfeffer

4 EL Öl

200 g Schlagsahne

300 ml Gemüsesaft z. B. Tomaten-Gemüse-Mix

500 g Ravioli aus dem Kühlregal Außerdem: 30 g Rucola

50 g Parmesan gehobelt Zubereitung Bereite zuerst die Hackbällchen zu. Schäle dafür die Zwiebel und würfele sie fein. Verquirle das Ei in einer kleinen Schüssel.

Gib alle Zutaten in eine Schüssel und verknete sie.

Lass die Masse 10 Minuten ruhen und forme mit den Händen walnussgroße Hackbällchen aus ihr.

Brate sie in einer Pfanne 🛒 mit Öl 5 Minuten von allen Seiten an. Stelle sie beiseite.

Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche das Gemüse und schneide es klein.

Schäle die Zwiebeln und würfele sie fein.

Wasche den Thymian und zupfe die Blätter von den Zweigen.

Verteile Zucchini, Paprika, Zwiebeln und 2/3 des Thymians auf einem Backblech und mische alles mit Salz, Pfeffer und dem Öl.

Röste das Gemüse 10 Minuten im Ofen.

Gib dann die Tomaten und Hackbällchen dazu und röste alles weitere 5 Minuten im Ofen.

Verrühre Sahne und Gemüsesaft und gieße es über das Schmorgemüse. Schiebe das Blech für weitere 15 Minuten in den Ofen.

Gare die Ravioli nach Packungsanweisung in Salzwasser und gieße sie danach ab.

Mische sie unter das Röstgemüse und schmore sie 5 Minuten mit.

Wasche den Rucola und tupfe ihn danach trocken.

Serviere die Ravioli vom Blech mit dem Parmesan, Rucola und restlichen Thymian.

