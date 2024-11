Red Velvet Kuchen: luxuriös lecker und weich wie roter Samt

Der Red Velvet Kuchen hat seinen wohlklingenden Namen wegen seiner samtig weichen Textur aus zwei fluffigen Teigschichten, die mit einer weißen Creme umhüllt werden. Als farblicher Kontrast dazu sticht die rote Farbe des Kuchens besonders hervor. Bei deinen Gästen wird der Kuchen mit Sicherheit für einen Wow-Moment sorgen! Und das nicht nur wegen seines schönen Äußeren, sondern auch wegen seines tollen Geschmacks. Das schaffst du mit unserem Rezept!

Red Velvet Kuchen: eine lange Erfolgsgeschichte

Der rote Samtkuchen stammt ursprünglich aus den Südstaaten der USA Ende des 19. Jahrhunderts. Allerdings war der Red Velvet Kuchen damals noch nicht ganz so rot wie moderne Versionen. Er war damals eher rotbraun. Die Farbe entsteht aufgrund einer chemischen Reaktion zwischen dem Kakaopulver und der Buttermilch. Werden die beiden Zutaten zusammen erhitzt, erhält der Teig einen rötlichen Ton.

Um diesen Effekt zu verstärken, begann man schon bald, den Rezepten etwas rote Lebensmittelfarbe hinzuzufügen. Das ist ein praktischer und einfacher Weg, um deinen Red Velvet Kuchen leuchtend rot erstrahlen zu lassen. Wer es lieber natürlich mag, kann stattdessen den Saft ausgekochter roter Bete verwenden.

Der Red Velvet Kuchen ist also schon seit über einem Jahrhundert bekannt und beliebt. So sehr, dass der Kuchen zu den ersten Backmischungen gehörte, die Ende des Zweiten Weltkriegs auf den Markt kamen. Erneut populär wurde der schöne Kuchen dank des Films Magnolien aus Stahl aus dem Jahre 1989. Kurioserweise hatte der Kuchen dort die Form eines grauen Gürteltiers. Das rote Innere offenbarte sich erst nach dem Anschneiden.

Auch die bekannte Serie Sex and the City trug zur Popularität bei. In einer Szene sitzt die Hauptfigur Carrie mit ihrer Freundin Miranda vor der berühmten Magnolia Bakery in New York und verputzt genüsslich einen Red Velvet Cupcake. Bis heute ist diese Geschmacksrichtung der größte Kassenschlager dieser Bäckerei.

Noch etwas kleiner als die süßen Cupcakes und dennoch ein Hingucker sind unsere Red Velvet Pralinen. Unser Zauberkuchen mit Buttercreme wechselt sogar die Farbe! Auch unser Battenberg-Kuchen ist eine farbenfrohe Kreation mit Wow-Effekt beim Anschneiden.