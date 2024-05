Battenberg-Kuchen: europäische Geschichte aus der britischen Backstube

Der schöne Battenberg-Kuchen fällt auf: Angeschnitten ähnelt er einem Schachbrett. Er wird aus zwei Biskuitstangen gefertigt, von der eine rosa eingefärbt ist. Sie werden mit Aprikosenmarmelade zusammengehalten und mit einer dünnen Marzipanschicht ummantelt. So entsteht ein eleganter und dennoch verspielter Kuchen, der zu allen Anlässen passt.

Battenberg-Kuchen – oder doch Mountbatten-Kuchen?

Die Entstehungsgeschichte des auffälligen und saftigen Kuchens schickt uns auf eine Reise durch europäische Adelshäuser im späten 19. Jahrhundert. Damals heiratete Prinzessin Viktoria von Hessen-Darmstadt, Enkelin der berühmten Queen Victoria von Großbritannien, den Prinzen Ludwig Alexander von Battenberg. Die hübsche Prinzessin galt zeit ihres Lebens als sehr intelligent und gebildet. Auch ihr Ehemann brachte es weit: Als Erster Seelord bekleidete er die ranghöchste Stellung in der Marine.

Die Ehe galt als glücklich. Ob der Battenberg-Kuchen, der eigens für ihre Hochzeit kreiert wurde, also Glück bringt? Der Name jedenfalls geht auf eine Kleinstadt in Nordhessen zurück, dem Sitz des mittelalterlichen Adelsgeschlechts, aus dem der Prinz stammte. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs verzichtete dieser auf seine deutschen Titel. Und so wurde aus Battenberg Mountbatten. Sein Enkel Prinz Philip von Griechenland, der später die Königin Elisabeth II. heiratete, nahm ebenfalls diesen Namen an.

Die Hochzeit, auf der der Battenberg-Kuchen erstmals serviert wurde, hat also den Verlauf der europäischen Geschichte erlebt. Und auch bei dir in der heimischen Backstube wird er ein Erfolg sein. Denn er begeistert nicht nur mit seiner ungewöhnlichen Optik, sondern auch mit seinem fruchtigen Geschmack und seiner weichen, saftigen Textur.

