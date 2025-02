Einfaches Ofengericht: Reisauflauf mit Erbsen und Schinken

Es gibt Tage, an denen hat man keine Lust, ewig vor dem Herd zu stehen und ein aufwendiges Menü zu kochen. Aufläufe sind in solchen Situationen dann quasi der Retter in der Not. Alle Zutaten kommen zusammen in eine Form und der Ofen übernimmt die Aufgabe des Kochens. Am Ende hat man ein leckeres Gericht, das die ganze Familie satt macht. So wie diesen Reisauflauf mit Erbsen und Schinken.

Rezept für schnellen Reisauflauf mit Erbsen und Schinken

Die Zutatenliste für den Reisauflauf ist überschaubar: Du benötigst zuallererst natürlich Reis. Am besten eignet sich ein Korn, das nach dem Kochen schön klebrig ist, damit dein Auflauf die richtige Konsistenz erhält. Dann brauchst du noch Erbsen, Kochschinken, Schmand, Eier und geriebenen Käse. Wer mag, kann noch Paprika oder ein anderes Gemüse, beispielsweise Spargel, mit hineingeben.

Der Reis wird vorher in Salzwasser gegart und anschließend zusammen mit den restlichen Zutaten in eine Auflaufform gegeben. Dann kommen Schmand und Eier drüber. Zum Schluss streust du den geriebenen Käse obendrauf. Verwende ruhig etwas mehr, denn Käse kann man ja wirklich nie genug haben. Jetzt muss der Reisauflauf nur noch in den Ofen. Da der Reis schon vorgekocht wurde, kannst du den Auflauf bereits nach einer halben Stunde aus der Röhre holen und genießen.

Probiere das Rezept aus und überzeuge dich selbst vom unkomplizierten, aber geschmackvollen Reisauflauf mit Erbsen und Schinken!

