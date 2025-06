Reispfanne mit Wurst: Blitzrezept zum Feierabend

Einfache Zutaten und eine ebenso simple Zubereitung sind das Markenzeichen dieser Reispfanne mit Wurst, die zugegeben, mit einem Feuerwerk an Aromen begeistert. Suchst du noch nach einer passenden Idee fürs Abendessen, dann probiere unbedingt unser Rezept für die Reispfanne mit Wurst aus.

Reispfanne mit Wurst: einfaches Gericht

Es sind doch meist die einfachen Gerichte, die ohne außergewöhnliche Zutaten auskommen, die zu den persönlichen Leibspeisen gehören. Oft werden sie aus dem gekocht, was man noch zu Hause hat oder aus Dingen, die man schnell und einfach besorgen kann. Reis, Hühnerbrühe, Paprikapulver, Olivenöl, Dosentomaten und Salz und Pfeffer lassen sich bestimmt in deinem Vorratsschrank finden. So bleiben für deinen Einkauf Thymian, Zucchini und Wurst übrig.

Apropos Wurst. Wir verwenden für die Reispfanne eine Cabanossi – eine grobe und intensiv schmeckende Brühwurst. Du kannst aber auch andere Wurst verwenden. Je nachdem was dir schmeckt, lässt sich das Gericht auch mit Krakauer oder Wiener zubereiten.

Beginne bei der Zubereitung damit, Zwiebel, Knoblauch und Zucchini fein zu würfeln. Danach schneidest du die Wurst in dünne Scheiben und erhitzt Olivenöl in einer Pfanne. Ist dies heiß genug, brätst du Zwiebel und Knoblauch darin glasig an und gibst dann die Wurst hinzu. Diese lässt du leicht braun anbraten. Danach kommen schon die Zucchiniwürfel sowie Paprikapulver und Thymian dazu. Rühre den Reis unter und vermische alle Zutaten gut miteinander. Dann gießt du mit der Hühnerbrühe und den Dosentomaten auf.

Lass die Pfanne für rund 20 Minuten zugedeckt köcheln, bis der Reis gar ist und rühre dabei gelegentlich um, damit nichts anbrennt. Danach schmeckst du alles mit Salz und Pfeffer ab und kannst auch schon servieren. Magst du Abwechslung, dann füge dem Gericht beim nächsten Mal durch ein paar Chiliflocken eine scharfe Note hinzu oder verwende statt Wurst doch mal in Stücke geschnittenes Hähnchenfilet. Mit darüber gestreuten Fetawürfeln verleihst du dem Rezept eine mediterrane Note.

Reispfanne mit Wurst Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 kleine Zucchini

2 Würstchen z.B. Cabanossi

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL frischer Thymian

250 g Langkornreis

300 ml Hühnerbrühe

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL geschnittene Petersilie nach Geschmack Zubereitung Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide 🛒 beides in feine Würfel. Wasche die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel.

Schneide die Wurst in dünne Scheiben.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate Zwiebeln und Knoblauch darin glasig an. Gib anschließend die Wurst hinzu und brate sie mit, bis sie leicht braun ist.

Füge die Zucchiniwürfel hinzu und schwitze sie ebenfalls kurz mit an.

Streue Paprikapulver und Thymian darüber und vermenge alle Zutaten gut miteinander.

Rühre den Reis unter und lösche mit Hühnerbrühe sowie den gehackten Tomaten ab.

Lass alles aufkochen und dann bei niedriger Hitze mit geschlossenem Deckel etwa 20 Minuten köcheln, bis der Reis gar ist.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und streue zum Servieren nach Geschmack geschnittene Petersilie darüber.

