Reissalat mit Blumenkohl: gesunde Küche für warme Tage

Schneide währenddessen den Blumenkohl in kleine Röschen und erhitze das Olivenöl in einer Pfanne. Brate den Blumenkohl darin, bis er gar ist und eine goldbraune Farbe erhalten hat.

Schneide die Zwiebel in feine Scheiben, hacke die Petersilie und schneide die Limette in Spalten. Schneide die Avocado in mundgerechte Stücke. Gib alles in eine Schüssel.