Rentier-Cake-Pops: süße Weihnachtsidee

Hast du noch Kuchen vom Adventswochenende übrig, den niemand so recht essen mag und der langsam trocken wird? Dann wirf den bloß nicht weg! Mit etwas Übung kannst du daraus nämlich noch niedliche Rentier-Cake-Pops zaubern, die garantiert weggehen wie warme Semmeln.

Rezept für Rentier-Cake-Pops aus Kuchenresten

In der Weihnachtszeit wird genascht, was das Zeug hält. Neben Plätzchen und Keksen freuen wir uns auch über weihnachtliche Kuchen, die unsere Adventssonntage versüßen. Da kann schon mal etwas übrig bleiben. Diese Reste müssen aber nicht einsam vor sich hin trocknen, um dann irgendwann im Müll zu landen. Die Idee: Verarbeite sie doch einfach zu Cake-Pops! Hast du Kinder, dann werden sie von unserer Variante, Cake-Pops in Rentierform, nicht genug bekommen. Und ruckzuck ist auch der altbackene Kuchen weg. Übrigens: Erwachsene können den Rentier-Cake-Pops auch nur schwer widerstehen.

Für kleine Nascherei am Stiel benötigst du Cake-Pop-Stiele 🛒. Dazu noch Frischkäse, Puderzucker und Schokolade und Kuchenreste aus Rührteig. Hast du keine, klappt’s auch mit einem fertigen Rührkuchen aus dem Supermarkt.

Den Kuchen zerbröselst du, mischst ihn mit Puderzucker und Frischkäse zu einem klebrigen, formbaren Teig und rollst daraus kleine Kugeln. Stecke einen Stiel hinein und lasse die Teigkugeln für eine Stunde im Kühlschrank fest werden. Danach geht es auch schon ans Verzieren.

Überziehe die Cake-Pops mit geschmolzener Vollmilchschokolade. Aus roten Zuckerperlen verpasst du den süßen Rentieren eine Nase, aus weißer Schokolade machst du Augen. Mit in einen Spritzbeutel gefüllter flüssiger Schokolade kannst du die Geweihe auf Backpapier „zeichnen“ und nach dem Aushärten auf den Kopf der Rentiere setzen. Eine einfachere Variante sind kleine Salzbrezeln: Brich die Brezeln in der Mitte durch und stecke zwei Hälften vorsichtig in den oberen Teil der Kugeln. Jetzt lässt du die Cake-Pops noch einmal gut aushärten, und dann geht es ans Naschen.

Backwerk zu Weihnachten, das nicht nur süß schmeckt, sondern mindestens genauso süß aussieht, sind auch unsere Schneemann-Cupcakes. Ebenso wie diese Christbaumkugeln aus Schokolade oder die selbst gemachte Weihnachtsschokolade. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Rentier-Cake-Pops Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Kühlzeit: 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. Portionen 20 Stück Kochutensilien 20 Cake-Pop-Stiele Zutaten 1x 2x 3x Für die Cake-Pops: 300 g Rührkuchen

150 g Frischkäse

50 g Puderzucker Für den Überzug: 200 g Vollmilchschokolade

100 g weiße Schokolade

rote Zuckerperlen Zubereitung Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Zerbrösele den Rührkuchen in eine große Schüssel. Achte darauf, dass keine großen Stücke mehr übrig bleiben.

Vermenge den Kuchen mit Frischkäse und Puderzucker und mische alles zu einer homogenen, klebrigen Masse.

Rolle aus der Masse etwa walnussgroße Kugeln und lege sie auf das Backblech.

Stecke dann vorsichtig in jede Kugel einen Cake-Pop-Stiel.

Stelle die Kugeln zum Kühlen für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank oder für 30 Minuten ins Gefrierfach.

Schmelze die Vollmilchschokolade über einem Wasserbad. Tauche die gekühlten Cake-Pops vollständig in die geschmolzene Schokolade, setze eine rote Zuckerperle als Rentiernase auf die noch feuchte Schokolade und lasse sie anschließend gut aushärten.

Schmelze danach die weiße Schokolade für die Verzierung über einem Wasserbad. Tauche einen Cake-Pop-Stiel hinein, sodass Schokolade dran haften bleibt und tupfe damit Augen auf die Cake-Pop-Kugeln. Mit dem Rest der Vollmilchschokolade setzt du kleine Punkte in die Mitte der weißen Kleckse.

Mische einen Teil der weißen Schokolade mit der Vollmilchschokolade. Fülle die Mischung in einen Gefrierbeutel und schneide eine kleine Ecke ab. Spritze nun vorsichtig Geweihe auf ein Stück Backpapier. Lass diese im Kühlschrank aushärten und setze sie als Geweihe auf die Cake-Pops.

Lasse die Cake-Pops noch einmal ca. 1 Stunde aushärten, bevor du sie vernaschen kannst.

