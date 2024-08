Resteauflauf mit Nudeln: einfaches, schnelles Ofengericht

Oft stehe ich vor dem Kühlschrank und weiß nicht, was ich kochen soll. Da sind Gemüse, Nudeln vom Vortag und allerlei andere Reste, aber mir fehlt einfach eine gute Idee, was ich daraus zaubern könnte. Da kommt das folgende Rezept gerade recht, denn dieser Resteauflauf mit Nudeln ist die perfekte Möglichkeit, die Reste vom Vortag in ein leckeres Essen zu verwandeln.

Variables Rezept für Resteauflauf mit Nudeln

Für den Resteauflauf brauchst du Nudeln – Spaghetti, Penne oder Farfalle – als Basis. Schau in den Kühlschrank nach Gemüse, das auf seinen großen Auftritt wartet, und sammle, was du an Käseresten findest. Auch vorgekochtes Fleisch, Aufschnitt oder Tofu machen sich gut im Auflauf. Für die Cremigkeit sorgt etwas Sahne.

Das Würzen und Verfeinern richtet sich ganz nach deinem Geschmack: Gewürze wie Oregano und Basilikum sorgen für italienisches Flair, frisch gemahlener Pfeffer und eine Prise Muskatnuss runden den Geschmack ab.

Die Zubereitung des Resteauflaufs mit Nudeln ist super simpel. Vor allem, wenn die Nudeln schon vorgekocht in deinem Kühlschrank stehen. Dann brauchst du alle Zutaten nur noch in eine Auflaufform geben, mit der Sahne übergießen, würzen und mit dem geriebenen Käse toppen. Den Rest übernimmt der Backofen.

Nach einer guten halben Stunde im Ofen steht ein leckeres Essen auf dem Tisch, dass deinen Geldbeutel schont und dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.

Nudelaufläufe sind immer lecker. Wir haben noch weitere Rezepte für dich zum Ausprobieren. Koste doch auch den Nudelauflauf mit Lachs oder unsere Ofen-Makkaroni alla Mamma. Pastitsio ist ein griechischer Nudelauflauf mit Hackfleisch und Käse, der dich begeistern wird.