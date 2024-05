In der Zwischenzeit kannst du die Erdbeer-Mousse zubereiten. Entferne von den Erdbeeren den Strunk, das geht hervorragend mit einem Strohhalm. Solltest du keinen Strohhalm zur Hand haben, schneide den Struck einfach mit einem Messer heraus. Gib die Erdbeeren in einen Mixer und füge Joghurt, Milch, Sahne und Honig hinzu. Zum Schluss kommt noch die zuvor in kaltem Wasser eingeweichte Gelatine in den Mixer.