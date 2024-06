7 Rezepte mit Aperol, die du unbedingt probieren musst

Es gibt wohl kaum jemanden, der Aperol nicht kennt. Der italienische Likör erlebt jedes Jahr im Sommer eine Renaissance und füllt als leckerer Spritz-Cocktail die Gläser im ganzen Land. Aber mit dem sommerlichen Liebling kann man noch viel mehr machen, als den klassischen Drink zu mixen. Ob andere kreative Getränke, saftige Kuchen oder cooles Eis: Wir stellen dir unsere besten Rezepte mit Aperol vor.

Rezepte mit Aperol: Diese Cocktails mit Aperol schmecken so gut wie der Klassiker

Klar, wenn man an Aperol denkt, kommen einem zuallererst Cocktails in den Sinn. Aber es muss nicht immer der typische Spritz mit Prosecco und Orange sein. Vor allem, wenn du eine Gartenparty mit deinen Liebsten organisierst, ist unsere Aperol-Bowle eine tolle Wahl. Sie ist ein Rezept mit Aperol, das den Likör aus dem sonnigen Süden perfekt in Szene setzt. Alles, was du für die Zubereitung brauchst, sind Orangen, Limetten und Zitronen, Weißwein, Mineralwasser und Prosecco sowie Zuckersirup, Zitronenmelisse und Eis. Und natürlich Aperol.

Ebenfalls eine leckere Getränkeidee: der Aperol Paloma. Er wird unter anderem mit Aperol, Tequila und Orangenlikör gemixt – und bringt ordentlich Wumms ins Glas! Limetten- und Grapefruitsaft bilden einen frische, leicht bitteren Kontrast dazu und runden den Drink super ab.

Backe, backe Kuchen mit Aperol

Zu den wohl leckersten Rezepten mit Aperol gehört definitiv Gebäck. Falls du den Likör bisher noch nie zum Backen verwendet hast, solltest du damit schleunigst starten. Die Kuchen mit Aperol sind die idealen Sommergebäcke und machen sich toll auf einer Geburtstagsparty auf Balkon und Terrasse.

Während unser Aperol-Spritz-Kuchen mit Zitronenglasur vom Blech relativ schnell und vor allem leicht gemacht ist, erfordert unsere Aperol-Spritz-Torte schon etwas mehr Zeit – aber nur, weil sie drei Stunden im Kühlschrank stehen muss, bevor du sie auftischen kannst. Plane also genügend Vorlauf ein, wenn du deine Liebsten damit überraschen möchtest.

Erfrischend anders: Eis mit Aperol

Vor allem, wenn sich der Sommer von seiner heißen Seite zeigt, sehnt man sich nach einer Abkühlung. Da kommt ein erfrischendes Eis natürlich wie gerufen. Aber Vorsicht, diese Rezepten mit Aperol sind natürlich nur für die Großen gedacht.

Los geht’s mit einem Frozen Aperol, der sich irgendwo zwischen Cocktail, Slushi und Granita bewegt. Er ist eine gute Alternative, wenn ihr auf das Cocktail-Feeling nicht verzichten wollt. Als Nachtisch dürfen gern zwei Kugeln Aperol-Eis in der Dessertschale landen. Und mit einem Aperol-Eis am Stiel fühlt man sich noch einmal wie früher, als es das Größte war, im Sonnenschein ein Stieleis zu naschen – nur eben für Erwachsene.

Na, welches Aperol-Rezept wird dein Favorit?