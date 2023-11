4 außergewöhnliche Rezepte mit Eiern, die dein Frühstück revolutionieren Du hast garantiert schon mal gekochte Eier, Spiegeleier oder ein gewöhnliches Omelett gegessen. Doch kennst du auch Eiernudeln, japanische Omelett-Rollen, Eier-Schinken-Türme oder gar Omelett-Waffeln? Im Folgenden erfährst du, wie du diese vier außergewöhnlich klingenden Gerichte schnell und einfach zubereitest.

Eiernudeln
Zutaten
2 Eier Zubereitung Erhitze etwas Öl in einer Pfanne. Verquirle währenddessen die Eier, fülle sie dann in die heiße Pfanne, setze den Deckel auf und warte, bis die Eimasse gestockt ist.

Nimm den Eierfladen aus der Pfanne und lass ihn abkühlen. Rolle ihn auf und schneide die entstandene Rolle anschließend in dünne Streifen.

Am besten schmecken die Eiernudeln, wenn du sie mit Tomatensoße, Parmesan und Basilikum servierst.

Japanische Omelett-Rolle
Zutaten
3 Eier

Salz

Pfeffer

3 EL Möhren fein gewürfelt

3 EL Paprika fein gewürfelt Zubereitung Verrühre die Eier mit Salz und Pfeffer. Gib dann die Möhren und die Paprika hinzu. Erhitze eine Pfanne mit etwas Öl und gib etwa 1/3 der Eimasse hinein.

Rolle das Omelett etwas zusammen, sobald die Eimasse gestockt ist und lege es an den inneren Rand der Pfanne. Gib nun das zweite Drittel der Eimasse in die Pfanne. Übergieße dabei den Rand der Rolle, sodass sich die Masse mit dem schon fertigen Omelett verbinden kann.

Rolle das Omelett weiter auf, sobald die Eimasse gestockt ist. Wiederhole den Vorgang mit dem letzten Drittel der Eimasse.

Ist auch die letzte Eimasse gestockt und aufgerollt, wartest du, bis das Omelett abgekühlt ist. Schneide die Rolle dann in Scheiben – schon ist die japanische Omelett-Rolle fertig, die in Kombination mit verschiedenen Dips hervorragend schmeckt.

Eier-Schinken-Turm
Zutaten
3 Scheiben Kochschinken

1,5 Toastbrötchen

3 Eier

500 g Babyspinat

1 Knoblauchzehe

Butter

125 ml Sauce hollandaise

Schnittlauch Zubereitung Schneide den Schinken in Streifen. Lege mit den Schinkenstreifen eine kleine Schale fächerförmig aus.

Dünste in einer Pfanne eine kleingehackte Knoblauchzehe und Spinat an. Würze das Ganze mit Salz und Pfeffer. Toaste die Toastbrötchen.

Schlage je ein Ei in eine kleine Glasschale und gare sie im Wasserbad für etwa 2 Minuten.

Lege nun die gestockten Eier in die Schalen mit Schinkenstreifen.

Bedecke die Eier mit Spinat und klappe die Enden der Schinkenstreifen darüber. Bestreiche die Toastbrötchen mit Butter und lege sie mit der gebutterten Seite auf den Spinat.

Stürze die Schalen und garniere das Ganze nach Belieben mit etwas Sauce hollandaise und Schnittlauch.

Omelett-Waffel
Zutaten
2 Eier

1/4 rote Paprika kleingewürfelt

2 Scheiben Kochschinken kleingewürfelt

1 EL Frühlingszwiebeln kleingeschnitten

Salz

Pfeffer

Petersilie zum Garnieren Zubereitung Verquirle die Eier mit Paprika, Kochschinken sowie Frühlingszwiebeln und würze sie mit Salz und Pfeffer. Gib die Mischung in ein eingefettetes Waffeleisen und backe sie für ungefähr 2 Minuten zu einer Waffel.

Garniere die herzhafte Omelett-Waffel vor dem Verzehr mit Petersilie.

Eier gehören zu den Küchenzutaten, die am vielfältigsten einsetzbar sind. Sei es im Waffeleisen oder in Glasschälchen zubereitet, mit japanischem Flair oder gar als Nudelersatz – in Sachen Eiern heißt es: Geht nicht, gibt’s nicht!

