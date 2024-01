Gib Öl in eine Pfanne und erhitze es auf 180 °C.

Gieße das Ei zügig und gleichmäßig in das heiße Öl in der Pfanne.

Wenn das Ei aufgegangen ist, füge das zuvor abgeschöpfte Öl aus der Kelle von oben hinzu. So geht das Ei noch mehr auf.

Erhitze eine weitere Pfanne. Gib Öl hinein und brate das Rinderhackfleisch an. Füge Paprika, Ingwer und Knoblauch hinzu. Danach kommen noch Soja- und Chilisauce in die Pfanne. Gieße alles mit Brühe auf und lasse es ca. 20 Minuten köcheln. Zum Schluss rührst du noch einen Esslöffel Stärke mit zwei Esslöffeln Wasser an und gibst es zu dem Rest.