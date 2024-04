Rhabarber-Apfel-Kuchen: So lecker kann der Frühling schmecken

Es ist wieder so weit: Der Rhabarber wächst und ist in den Obst- und Gemüsetheken erhältlich. Ich liebe den sauren Geschmack des Stangengemüses und kann gar nicht genug von ihm bekommen. Am liebsten esse ich Rhabarber als Kompott zu Vanillepudding oder als Kuchen. Heute möchten wir dir einen echten Frühlingsklassiker vorstellen, der supereinfach gebacken ist. Mach den Ofen an, es gibt Rhabarber-Apfel-Kuchen!

Rhabarber-Apfel-Kuchen für die Frühlingszeit

Einfache und leckere Kuchen sind immer gut. Denn es gibt Momente, da hat man keine Zeit oder wenig Lust, lange in der Küche zu stehen. Zum Beispiel, wenn sich spontan Besuch ankündigt.

Die Zutatenliste für den Rhabarber-Apfel-Kuchen ist überschaubar und Teig und Füllung sind im Handumdrehen zusammengerührt. Nach nicht einmal 10 Minuten ist der Kuchen in den Ofen geschoben und backt vor sich hin. Innerhalb einer Stunde hast du so einen leckeren Kuchen auf dem Tisch, der allen schmeckt.

Die sauren Aromen des Rhabarbers und die Süße der Äpfel passen perfekt zusammen und machen Lust auf den Sommer. Wundere dich nicht, wenn deine Gäste auch noch ein zweites oder drittes Stück vernaschen.

Wenn Rhabarber Hochsaison hat, darf dieser Kuchen in keiner Backstube fehlen. Dank des einfachen Rezepts können ihn auch Backmuffel und Anfänger zaubern. Der Rhabarber-Apfel-Kuchen zeigt, wie lecker saisonales Backen sein kann.

Auch unser Rhabarberkuchen mit Baiser ist ein fruchtig-süßes Frühlings-Highlight, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Ebenso wie den Rhabarer-Quark-Streuselkuchen. Rhabarber schmeckt aber nicht nur im Kuchen, sondern auch als Marmelade oder auf Frischkäsetoast zum Frühstück.