Dieser Rhabarber-Butterkuchen versüßt dir den Nachmittag

Ein Butterkuchen ist einer der Klassiker der deutschen Backkunst, der immer und zu jeder Gelegenheit schmeckt. Wir haben uns das Rezept einmal vorgenommen und ihm mit unserer Frühlings-Lieblingszutat eine frische Note verpasst. Backe mit uns einen Rhabarber-Butterkuchen.

Rezept für Rhabarber-Butterkuchen

Egal ob bei einem Picknick, einem BBQ oder an einem Sonntagnachmittag, ein süßer Kuchen darf dabei nicht fehlen. Jetzt zur Rhabarber-Saison schnappen wir uns das säuerliche Stangengemüse und verpassen einem süßen Butterkuchen eine fruchtige Note. Spoiler: Du wirst ihn nie wieder anders essen wollen.

Aber beginnen wir mal von vorn. Die Basis eines Butterkuchens ist ein Hefeteig, der aus Mehl, Hefe, Zucker, Salz, Milch, Butter und Ei zusammengeknetet wird und anschließend eine Stunde gehen muss, bis sich sein Volumen verdoppelt hat. Anschließend rollst du den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und legst ihn auf ein Backblech. Drücke die Ränder etwas zusammen und mach mit den Fingerspitzen kleine Mulden in den Teig.

Dann geht es an den Belag, denn nur so wäre der Kuchen doch ziemlich trocken. Schneide dafür den Rhabarber in etwa ein bis zwei Zentimeter lange Stücke. Die verteilst du zusammen mit Butterflöckchen und Mandelblättchen gleichmäßig auf dem Teig. Streue Zucker darüber und backe den Butterkuchen für 25 Minuten, bis er eine leichte goldbraue Farbe hat.

Der süße und verführerische Duft, den der Kuchen beim Backen verströmt, macht definitiv Appetit. Aber ein wenig musst du dich trotzdem noch gedulden. Übergieße den Butterkuchen nach dem Backen solange er noch heiß ist mit Sahne. Die sogt dafür, dass dein Backwerk wunderbar saftig wird. Lass den Kuchen nun abkühlen und bestreue ihn vor dem Servieren noch mit einer Schicht Puderzucker. Mmh, einfach lecker.

Ein kleiner Tipp: Auch wenn der Rhabarber-Butterkuchen auch so schon fantastisch schmeckt, probiere ihn unbedingt einmal mit einem frischen Joghurteis oder etwas Sahne.

Ein gutes Stück Kuchen ist immer ein Highlight. Werde zum Hobbybäcker und bereite auch mal einen Butterkuchen ohne Hefe zu. Auch ein Buttermilchkuchen mit Mandeln ist eine klare Empfehlung für alle Naschlatzen, ebenso wie ein Butter-Streuselkuchen vom Blech.

Rhabarber-Butterkuchen Judith 4.27 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 55 Minuten Min. Portionen 16 Kochutensilien 1 Backblech, 30 x 40 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Hefeteig: 1 Würfel frische Hefe 42 g

70 g Zucker

250 ml lauwarme Milch

500 g Weizenmehl Type 550 plus etwas mehr für die Arbeitsfläche

1 Prise Salz

80 g weiche Butter

1 Ei Größe M Für den Belag: 400 g Rhabarber

100 g Butter in Flöckchen

80 g Zucker

50 g Mandelblättchen

100 ml Sahne

Puderzucker optional Zubereitung Gib die Hefe zusammen mit 1 TL Zucker in die lauwarme Milch und rühre sie glatt. Lass die Mischung etwa 10 Minuten stehen, bis sie leicht schäumt.

Verrühre das Mehl mit dem restlichen Zucker, Salz, Butter, Ei und der Hefemilch in einer großen Schüssel. Verknete anschließend alles zu einem glatten, weichen Teig.

Decke den Teig ab und lass ihn an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen, bis sich sein Volumen vergrößert hat.

Heize währenddessen den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech 🛒 mit Backpapier aus. Wasche den Rhabarber, schäle ihn und schneide ihn in ca. 1–2 cm große Stücke.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Fläche aus und lege ihn auf das Backblech Drücke den Teig leicht an den Rändern fest und mit den Fingerspitzen kleine Mulden in den Teig.

Verteile dann die Rhabarberstücke gleichmäßig auf dem Teig. Setze die Butterflöckchen darauf und streue den Zucker sowie die Mandelblättchen darüber.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen ca. 25 Minuten goldbraun. Gieße noch heiß gleichmäßig die flüssige Sahne über den Kuchen. Lass ihn anschließend leicht abkühlen und bestreue ihn vor dem Servieren nach Geschmack noch mit einer dünnen Schicht Puderzucker.

