Unser neuer Lieblingskuchen: Rhabarber-Cheesecake-Brownies

Ob mit Quark oder Pudding, mit Streuseln oder Baiserhaube – es gibt kaum einen Kuchen, der nicht mit Rhabarber schmeckt. Da wundert es auch nicht, dass selbst Brownies und Rhabarber wunderbar harmonieren. Wir packen noch eine Cheesecake-Schicht dazu und backen schokoladig-cremige Rhabarber-Cheesecake-Brownies.

Schokolade trifft Frucht: Rhabarber-Cheesecake-Brownies

Wenn es um Kuchen geht, dann stehen saftige und im inneren noch leicht klebrige Brownies ganz klar sehr weit oben auf der Lieblingskuchenliste. Aber es geht immer noch ein bisschen besser. Deshalb pimpen wir die kleinen amerikanischen Schokoküchlein mit einer Cheesecake-Schicht und fruchtigem Rhabarber. Der hat ohnehin gerade Saison und ist in jedem Supermarkt zu bekommen.

Basis für unsere Rhabarber-Cheesecake-Brownies ist ein einfacher Brownie-Teig aus flüssiger Butter, geschmolzener Schokolade, etwas Mehl, Zucker, Eiern, Backpulver und einer Prise Salz. Die Zutaten werden alle miteinander zu einem glatten Teig verrührt, in eine Form gefüllt und dann zum Vorbacken für zehn Minuten in den Backofen geschoben.

Während der Brownie-Teig backt, kümmerst du dich um die Cheesecake-Schicht. Wasche, schäle und schneide zunächst den Rhabarber. Dann verrührst du Frischkäse, Eier, Zucker, Speisestärke, das Mark einer Vanilleschote und den Abrieb einer Zitrone zu einer glatten Creme. Füge den Rhabarber hinzu und streiche die Creme gleichmäßig auf den vorgebackenen Teig. Danach kommt der Kuchen wieder in den Ofen, wo er noch 20 bis 25 Minuten weiter backen darf. In der Zwischenzeit steigt sicher die Vorfreude, endlich in das erste Stück dieser saftig-fruchtigen Rhabarber-Cheesecake-Brownies beißen zu dürfen.

Brownies sind eine tolle und schnell gebackene Nascherei der amerikanischen Backkunst, die du nach Lust und Laune verfeinern kannst. Schau dir auch unsere anderen Brownie-Ideen an. Wie wäre es mit Brownies mit einem Mokka-Frosting, das wunderbar cremig und nach Kaffee schmeckt? Hast du noch überreife Bananen? Dann backe doch mal diese Bananen-Erdnussbutter-Brownies daraus anstelle eines Bananenbrotes. Und suchst du Brownies als Mitbringsel für die nächste Party, kannst du dir sicher sein, das man dir diese Oreo-Brownies aus nur drei Zutaten aus den Händen reißen wird.