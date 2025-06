Konserviere den Frühling mit dieser Rhabarber-Chia-Marmelade

Sonntagmorgen, frisch gebackenes Brot, und dann: ein großzügiger Klecks Rhabarber-Chia-Marmelade. Klingt nach dem Frühstück deiner Träume? Dann schnapp dir dieses einfache Rezept und mach sie selbst! Mit nur 5 Zutaten zauberst du eine Marmelade, die so viel besser schmeckt als alles, was du im Laden findest.

Rhabarber-Chia-Marmelade: Rezept ohne Zucker

Vermutlich kennst du Chiasamen bereits von deinem morgendlichen Chiapudding. Zusammen mit etwas Milch über Nacht in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Morgen noch etwas Joghurt unter gerührt, entsteht ein cremiges Frühstück. Was, wenn ich dir sage, dass man aus Chiasamen noch mehr Köstlichkeiten für den Frühstückstisch zaubern kann? Genau, die kleinen Samen können durch ihre sehr gute Quellfähigkeit vielseitig eingesetzt werden. Auch als Basis für Marmeladen.

Das nutzen wir, um uns den Frühling zu konservieren. Denn am 24. Juni, dem Johannistag, endet die Rharbarbersaison. Ab dann sollte man Rhabarber weder ernten noch verzehren. Der Gehalt der Oxalsäure ist ab dann nämlich zu hoch. Das kann dann schnell für Magen-Darm-Beschwerden sorgen. Zudem benötigen die Rhabarberpflanzen Zeit, um sich zu regenerieren, sodass wir auch im nächsten Jahr wieder üppig ernten können.

Die Chiasamen in unserer Rhabarber-Chia-Marmelade agieren als Ersatz für den sonst benötigten Gelierzucker. Das Tolle daran: Die Marmelade wird dadurch gleich gesünder, weil sie auf Industriezucker verzichtet. Und ist damit auch eine tolle Alternativ zu Marmeladen, die es zu kaufen gibt.

Chiasamen sind zudem randvoll mit guten Dingen, die deinem Körper guttun. Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe, Kalzium, Magnesium – das alles steckt in diesen kleinen Wunderkörnern. Wenn sie in deiner Marmelade landen, machst du dir nicht nur einen leckeren Brotaufstrich, sondern versorgst dich auch gleich mit einer Extraportion gesunder Nährstoffe. Der perfekte Start in den Tag, oder?

Rhabarber-Chia-Marmelade Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien (ca. 500 ml, gibt's online, z.B. hier 🛒 1 Einmachglas Zutaten 1x 2x 3x 5 Stangen Rhabarber

3 EL Agavendicksaft

2 EL Chiasamen

1 EL Wasser

1/2 Vanilleschote Mark Zubereitung Schäle den Rhabarber und schneide die Stangen in kleine Stücke.

Gib die Rhabarberstücke in einen Topf und erhitze sie bei mittlerer Hitze, bis sie weich werden und Flüssigkeit ziehen.

Füge den Agavendicksaft hinzu und lass den Rhabarber unter Rühren leicht karamellisieren.

Rühre die Chiasamen, das Wasser und das Vanillemark unter die Masse.

Lass alles unter gelegentlichem Rühren noch ein paar Minuten weiterköcheln, bis die Marmelade leicht andickt.

Fülle die fertige Marmelade in ein sauberes Glas ab, verschließe es und lass sie vollständig abkühlen.

