Gin mit Kick: So machst du Rhabarber-Gin

Hausgemachte Liköre gibt es viele. Doch mit diesem hier für Rhabarber-Gin bist du mit Sicherheit ganz weit vorne, wenn es beim nächsten Familienfest darum geht, sie zu vergleichen. Rhabarber harmoniert mit seiner ganz eigenen Säure perfekt mit aromatischem Gin und wertet Cocktails und Longdrinks damit auf elegante Art und Weise auf. Hier ist unser Rezept.

Rhabarber-Gin: aromatisch und einfach nur köstlich

Wie kann man den Geschmack einer Saison gut konservieren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Marmelade, Kompott und Gelee sind naheliegende Möglichkeiten, doch eine weitere Option besteht immer: Lege die saisonalen Produkte in Alkohol ein. Alkohol ist hervorragend dafür geeignet, Dingen ihren Geschmack und ihre Farbe zu entziehen und sie zu konservieren. Und womit sollte das besser klappen als mit einem sehr beliebten Gemüse, das es nur zu einer kurzen Zeit im Jahr gibt? Richtig, wir sprechen von Rhabarber-Gin.

Um Rhabarber-Gin selbst zu machen, brauchst du natürlich Rhabarber und Gin, wer hätte es gedacht. Zusätzlich verwenden wir etwas Zucker und ein bisschen Vanille. Der besondere Geschmack stammt aber nur zum Teil von den Zutaten – viel mehr von der Zubereitungsweise. Hier muss ein Extra-Schritt erfolgen, denn Rhabarber kann man nicht roh essen.

Das liegt an der Oxalsäure, die in rohem Rhabarber enthalten ist. Diese schmeckt nicht nur fast scharf vor lauter Säure, sondern kann auch Magen-Darm-Beschwerden nach sich ziehen. Beim Garen wird sie jedoch abgebaut. Für unseren Rhabarber-Gin backen wir die klein geschnittenen Stangen daher im Ofen mit etwas Zucker. Das bringt eine köstliche Karamellnote mit sich.

Vermische den gekochten Rhabarber mit dem Gin und stelle alles für 24 Stunden abgedeckt an einen kühlen Ort. Nach Ablauf dieser Zeit hat der Schnaps eine schöne Farbe und den Geschmack des Stangengemüses angenommen. Seihe ihn ab, am besten durch ein Passiertuch oder einen Kaffeefilter, fülle ihn in Flaschen und lagere ihn dunkel und kühl. Himmlisch lecker!

Rhabarber-Gin Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ziehzeit 1 day d Gesamtzeit 1 day d 35 Minuten Min. Portionen 1.5 Liter Zutaten 1x 2x 3x 600 g Rhabarber

200 g Zucker

1 Vanilleschote

700 ml Gin gibt es z.B. online 🛒 Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Schäle den Rhabarber, indem du seine Fäden ziehst. Schneide ihn dann in kleine Stücke. Schneide die Vanilleschote klein.

Vermische die Stücke mit Zucker und den Vanilleschotenstücken und verteile alles auf einem Backblech.

Backe alles etwa 20-25 Minuten, bis der Rhabarber karamellisiert und weich ist.

Fülle ihn in ein Einmachglas und bedecke ihn mit dem Gin. Rühre einmal gut durch, decke das Glas mit einem Tuch ab und lass es 24 Stunden an einem kühlen, dunklen Ort durchziehen.

Seihe die Rhabarberstücke mit einem Passiertuch oder einem Kaffeefilter ab. Fülle den Likör in Flaschen und lagere diese dunkel und kühl.

