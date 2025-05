Erfrischend anders: Diese Rhabarber-Gurken-Salsa hat es in sich

Wer hätte gedacht, dass Rhabarber und Gurke so eine unschlagbare Kombination ergeben würden? Unsere Rhabarber-Gurken-Salsa ist das perfekte Beispiel dafür, wie einfache Zutaten zu einem richtig leckeren Dip kombiniert werden können! Der leicht herbe Rhabarber, gepaart mit knackiger Gurke, einem Hauch von Schärfe dank Chili und Knoblauch – lecker!

Pikant und prickelnd: Rezept für Rhabarber-Gurken-Salsa

Bevor du mit der Zubereitung deiner fantastischen Rhabarber-Gurken-Salsa loslegst, gibt es ein paar nützliche Tipps, wie du das Beste aus dieser himmlischen Zutat herausholst. Achte darauf, den Rhabarber gründlich zu schälen, um die faserige Oberfläche zu entfernen. Diese Fasern können den Genuss schmälern und sind nicht der Hit für deinen Magen. Das Kochen des Rhabarbers ist ebenfalls ein wichtiger Schritt – die Hitze macht ihn nicht nur zarter, sondern reduziert auch die Menge an Oxalsäure, die sonst in hohen Dosen unangenehm sein kann. Also, rein in den Topf und für ein paar Minuten köcheln lassen – so wird dein Rhabarber salsa-fit!

Und was kann ich zur Rhabarber-Gurken-Salsa servieren? Gute Frage! Wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht gleich ein paar Ideen für dich parat hätten. Natürlich kannst du jederzeit ganz klassisch knusprige Tortilla-Chips dazu servieren. Wer kann der Kombi aus Crunch und fruchtig-frischer und würziger Salsa nicht widerstehen? Unsere Rhabarber-Gurken-Salsa schmeckt aber ebenso köstlich zu warmem Ciabatta oder zu leicht geröstetem Pita-Brot.

Mein persönliches Dreamteam: Gegrillte Garnelen mit Rhabarber-Gurken-Salsa. Oder als Zugabe zu Wraps und Tacos. Außerdem passt sie gut zu saftigen Chicken Wings, gegrilltem Gemüse oder als Dressing für Salate. Die Frische der Gurken und die pikante Süße des Rhabarbers sorgen dafür, dass jede deiner Mahlzeiten geschmacklich ein neues Level erreicht.

Rhabarber-Gurken-Salsa Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Rhabarberstangen

1 mittelgroße Salatgurke

1 rote Paprika

1/2 Bund frischer Koriander

1 kleine rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 rote Chilischote

1 Bio-Limette

2 EL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle den Rhabarber und schneide ihn in kleine Stücke.

Koche den Rhabarber in etwas Wasser für 2-3 Minuten, bis er weich wird. Gieße ihn ab und lasse ihn abkühlen.

Schneide die Salatgurke längs in Viertel, entferne die Kerne und würfle sie fein. Entkerne die Paprika und schneide sie in kleine Würfel.

Wasche und trockne den Koriander. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides zusammen mit dem Koriander fein. Schneide die Chili in feine Ringe. Entkerne sie vorher, wenn Du es weniger scharf magst.

Gib alle vorbereiteten Zutaten in eine Schüssel.

Presse den Saft der Limette über die Mischung. Füge den Honig hinzu und würze die Salsa mit Salz und Pfeffer nach Belieben.

Vermische alles gut. Lass die Salsa mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ziehen, bevor du sie servierst.

