Erdbeer-Avocado-Salsa für einen fruchtigen Kick zu deftigen Grillgerichten

Wir machen heute Erdbeer-Avocado-Salsa. Ja, du hast richtig gelesen. Eine Kombi, die auf den ersten Blick seltsam erscheint, entpuppt sich als absoluter geschmacklicher Hit! Perfekt für einen gemeinschaftlichen Taco-Abend, zum Grillen oder als Beilage zu Fischgerichten – diese Salsa passt zu Vielem. Und ihre Zubereitung ist ganz einfach. Komm, wir mixen sie eben gemeinsam an!

Erdbeer-Avocado-Salsa: süß-cremiger Frischekick

Salsa ist im Grunde nur das spanische Wort für „Soße“. Hierzulande wird es meist verwendet, um Soßen, die sich an der mexikanischen Küche orientieren, zu beschreiben. So auch unsere Erdbeer-Avocado-Salsa, die neben den beiden namensgebenden Hauptkomponenten zudem Zwiebel, Chili, Limette und frischen Koriander verwendet. Dabei ergibt sich eine ungeahnte Geschmackskomposition, die perfekt zueinander passt!

Die Zubereitung von Erdbeer-Avocado-Salsa ist sehr leicht, aber du solltest ein bisschen Zeit einplanen. Die Soße wird nämlich besser, wenn sie ordentlich durchzieht. Zunächst schneidest du eine rote Zwiebel und legst diese in Essig ein. Dieser sorgt dafür, dass der scharfe, rohe Geschmack etwas abgemildert wird. Nebenbei schneidest du die anderen Zutaten. Zum Schluss wird alles kombiniert und fertig ist eine fruchtig-scharfe Soße, die sich sehen lassen kann!

Serviere Erdbeer-Avocado-Salsa am besten zu Tacos, bei denen sie einen cremig-fruchtigen Gegenpol zum würzigen Fleisch liefert. Aber auch zu Grillfleisch und -käse passt sie überraschend gut. Oder hast du mal wieder vor, Fisch zu grillen? Dann reiche zu diesem auch mal die fruchtige Salsa. Du wirst sehen, es passt hervorragend. Also, worauf wartest du noch? Leg am besten direkt los!

Für den perfekten Grillabend kann es kaum genug Soßen geben. Mache neben dieser Salsa auch Ketchup selber (das ist ganz einfach) oder serviere das Grillfleisch mal mit einem Knoblauch-Dip. Darf es ruhig etwas schärfer sein, bereite einen Ajvar-Feta-Dip zu.