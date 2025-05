Fruchtige Grillsoße: Rhabarber-Ketchup

Wasche den Rhabarber, schäle ihn und schneide ihn in Stücke.

Schäle Zwiebeln und Knoblauch und hacke beides klein. Halbiere die Chili, entferne die Kerne und entferne die Haut. Erhitze etwas Öl in einem Topf und schwitze Zwiebel, Knoblauch sowie Chili für 5 Minuten an.

Gib die Gewürze (Senfsaat, Paprika, Gewürznelken, Lorbeer, Muskatnuss) hinzu und röste sie unter Rühren 2 Minuten mit an. Lösche danach mit Rotweinessig ab.

